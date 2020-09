“Yo soy Betty, la fea” fue estrenada hace 21 años y, a pesar del tiempo, sigue siendo una de las telenovelas más exitosas de la historia. De hecho, tras llegar a Netflix hace unos meses, se mantiene dentro de las producciones más vistas de la plataforma de streaming, atrayendo nuevos públicos y antiguos que recuerdan a sus graciosos personajes.

Uno de estos entrañables personajes fue Patricia Fernández, mejor conocida como la ’Peliteñida” en “Yo soy Betty, la fea”. Ella era una de las grandes enemigas de Betty, aunque al mismo tiempo también era como una de las que más vida le daba al show de televisión. Interpretada por Lorna Cepeda, la ’Peliteñida’ se hizo muy famosa entre los fans de la telenovela.

De hecho, fue tan convincente su actuación que muchos creyeron por un tiempo que la actitud del personaje era muy similar al de la actriz, pero no es el caso. Su interpretación la hizo ganar el Premio TVyNovelas en la categoría Mejor Actriz de Reparto, ganándose así el respeto de los amantes de “Betty, la fea”.

Pero no todos fueron así. Una vez, Lorna Cepeda estaba grabando uno de los capítulos como la ’Peliteñida’ y una fan se acercó para enfrentarla, escupiéndole por ser tan mala con la famosa Beatriz. En lugar de recriminarle su acción, la actriz tomó una actitud muy diferente. ¿Qué pasó exactamente en ese momento?

LA VEZ QUE UNA FAN RETÓ A LORNA CEPEDA ESCUPIÉNDOLE

Tal como contó en el programa “La Movida” del Canal RCN, su personaje de “Yo soy Betty, la fea” le ha dado numerosos recuerdos con el público de Colombia, en especial porque mientras se emitía el programa, ella también grababa algunas escenas en las calles con la productora en ese momento.

Sin embargo, un momento se le quedó grabado en la memoria porque una mujer la ofendió en la calle. Mientras terminaba de grabar una de sus escenas, una fan se le acercó y escupió cerca de ella, para luego mirarla fijamente como si la estuviera retando a que le diga algo.

“Estábamos grabando, yo vestida de ‘la peliteñida’, y venía caminando a donde estaba el ‘motorhome’. De repente, me encuentro solo con ella y con su mirada, ¡te juro que yo hubiese preferido salir corriendo, pero tenía los tacones! Entonces, me miró, y yo como nerviosa, y me escupió el piso. Yo le dije: ‘Hola’. Se quedó mirándome, porque como la saludé bien, me dijo: ‘Hola’, y se sintió mal”, confesó la actriz en la entrevista.

Lorna Cepeda se enfrentó a una fan que la retó por su papel de 'La Peliteñida" (Foto: RCN Television)

Ella asegura que la fan cambió completamente de actitud cuando Lorna la enfrentó con un simple hola, mostrando una actitud pasiva frente al evidente reto que le había puesto la fan. Al parecer, la mujer esperaba enfrentarse a Patricia Fernández, pero en lugar una amable Lorna le preguntó si se encontraba bien.

Allí ella se dio cuenta que “puede desarmar a la gente teniendo otra actitud”, sin necesidad de recurrir a la violencia o responder algún insulto por su trabajo. Al fin y al cabo, fue la misma ’Peliteñida’ que contribuyó a que su carrera creciera con los años, así que lo mejor que puede hacer es defender el personaje mostrándose empática y amable con el público que adora “Yo soy Betty, la fea”.