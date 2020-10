Han pasado 21 años desde el estreno de “Yo soy Betty, la fea” , la telenovela colombiana más exitosas de todos los tiempos, pero aún sigue dando de qué hablar. Su llegada a Netflix y su retrasmisión por el canal RCN han revivido su popularidad, para que las nuevas generaciones y fans disfruten de la historia de amor entre Beatriz Pinzón y don Armando Mendoza.

La ficción creada por Fernando Gaitán nos regaló inolvidables momentos y pintorescos personajes que hasta hoy son recordados con mucho cariño. Uno de ellos fue Jenny García, conocida como “La Pupuchurra” o “la impulsadora”, la sensual mujer que se interpuso en el matrimonio entre doña Sofía y su esposo.

La encargada de darle vida a Jenny García, mejor conocida como ‘La Pupuchurra’ o ‘La Impulsadora’, fue la actriz colombiana Martha Isabel Bolaños (Foto: Martha Isabel Bolaños/ Instagram)

La actriz colombiana Martha Isabel Bolaños fue la encargada de darle vida a este personaje, que se caracterizaba porque utilizaba su belleza y sensualidad para conseguir sus caprichos. Ella fue una de las modelos de Hugo Lombardi, siempre estaba en conflicto con doña Sofía en Economoda y se ganó la enemistad del “cuartel de las feas”.

Martha Isabel Bolaños saltó a la fama gracias a su papel como Jenny “La Pupuchurra” en “Betty, la Fea”, esto le permitió abrirse paso en la televisión colombiana y ganarse el cariño del público. Sin embargo, la popularidad que consiguió también llegó a convertirse en una pesadilla, según contó en una entrevista con el programa “La movida” del Canal RCN.

Martha Isabel Bolaños tiene actualmente 46 años y sigue participando en varios proyectos de cine y la televisión (Foto: Martha Isabel Bolaños/ Instagram)

Martha Isabel Bolaños confesó que aún los televidentes la comparan con Jenny García, “La Pupuchurra”. Sin embargo, la actriz colombiana aclara que en la vida real no tiene nada que ver con ese personaje. Esto, dice, afectó su vida sentimental.

“Claro se me acercaban (los pretendientes) porque pensaban que yo era como ‘La Pupuchurra’. Hoy en día sigue siendo así, la gente se estrella un poco, pero no me interesa porque yo no soy así y siempre he sabido cuidarme y protegerme de los chulos”, contó en el programa colombiano.

Sobre sus proyectos laborales, Bolaños contó que no le ha sido fácil pues al ser “encasillada” como “La Pupuchurra” ha tenido que aceptar diversos papeles similares.

“Nunca le vi problemas hasta hace pocos años, afronté todos los retos actorales que me pusieron, hice más o menos 10 coquetas, todas diferentes”, agregó.

Tras participar en “Yo soy Betty, la fea” como Jenny “La Pupuchurra”; Bolaños ha desarrollado una exitosa carrera en la televisión colombiana que perdura hasta hoy, pues la actriz de 46 años continúa participando en varios proyectos de cine y la televisión, como Doña Bárbara, La tormenta y Pasión de Gavilanes.

Martha Isabel Bolaños comparte en sus redes sociales algunas fotos de su exuberante figura (Foto: Martha Isabel Bolaños/ Instagram)