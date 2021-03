Lorna Cepeda es reconocida por su personaje de la ‘Peliteñida’ en la telenovela “Betty, la fea”. A pesar que ya han pasado más de 20 años desde el estreno de la historia, la actriz colombiana sigue gozando de la popularidad que le dejó ‘Patricia Fernández’ y prueba de ello es la constante comunicación que tiene con sus fans a través de las redes sociales.

Por este mismo medio, la actriz colombiana, comparte detalles de la hermosa relación que tiene con sus hijos y es así que muchos de sus seguidores sabían que pronto se convertiría en abuela. Hace unos días sorprendió a propios y extraños al presentar a su primera nieta a través de unas tiernas fotos.

Las imágenes fueron acompañadas de unas hermosas palabras que expresan todo el amor que siente al tener entre brazos a la hija de su hija Daniela Paz Cepeda.

LORNA CEPEDA SE CONVIRTIÓ EN ABUELA

El pasado 5 de diciembre de 2020 la actriz anunció en Instagram que a sus 50 años se convertiría en abuela, pues su hija, Daniela Paz Cepeda, estaba embarazada. “¡Va a tener bebé y soy la mujer más feliz del mundo!”, escribió la popular ‘Peliteñida’.

Aunque Cepeda no ha dado la fecha exacta del nacimiento de su nieta, el programa de televisión colombiano ‘Lo sé todo’ informó el lunes 22 de febrero que la bebé había nacido el fin de semana anterior.

A dos semanas de que su hija dio a luz, la colombiana dejó ver por primera vez a la pequeña entre sus brazos con un amoroso mensaje.

“¿Qué les puedo decir? ¿Cómo les explico la felicidad que me embarga? ¿El amor que siento por la bebecita? ¿La alegría de ser abuela? ¿El agradecimiento que tengo con mi hija y Juan por semejante regalo?”, se preguntó.

Y agregó: “Lo que siento en verdad no se los puedo explicar, solo quiero compartirles mi felicidad, mi amor, mi alegría, mi instinto de protección por esta chiquitica que me ha hecho la vida con más colores!!! (mi cara de boba me delata)”.

La recordada 'Peliteñida' compartió su felicidad con todos sus seguidores en las redes sociales (Foto: Instagram/ Lorna Cepeda)

Tras su publicación y aunque no reveló más detalles al respecto como la fecha exacta de nacimiento de la bebé y el nombre que le pusieron, logró cientos de felicitaciones por parte de varios de sus colegas y seguidores.

“Felicidades y bendiciones por el milagro de la vida, siempre”, “puro amor en estas fotos!!! Te felicito mi hermosa Lorna”, “ABUELAZAAAAAAA. Corazón eres luz por toda tu alegría, seguro viene igual a la nona e hija”, “pero que abuela más espectacular! Felicidades”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.