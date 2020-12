“Yo soy Betty, la fea” fue estrenada hace 21 años y, a pesar del tiempo, sigue siendo una de las telenovelas más exitosas de la historia. De hecho, tras llegar a Netflix hace unos meses, se mantiene dentro de las producciones más vistas de la plataforma de streaming, atrayendo nuevos públicos y antiguos que recuerdan a sus graciosos personajes.

Uno de estos entrañables personajes fue Patricia Fernández, mejor conocida como la ‘Peliteñida” en “Yo soy Betty, la fea”. Ella era una de las grandes enemigas de Betty, aunque al mismo tiempo también era como una de las que más vida le daba al show de televisión. Interpretada por Lorna Cepeda, la ‘Peliteñida’ se hizo muy famosa entre los fans de la telenovela.

A lo largo de su exitosa carrera como actriz, ha compartido en Instagram numerosos momentos de su vida del pasado, así como su día a día durante todo este tiempo en pandemia. Una foto captó la atención especial de sus fans, que no tenían ni idea que Lorna Cepeda tuvo una etapa como bailarina.

La actriz compartió una foto donde se le ve con 12 años, además de contar una anécdota que hizo reír a miles de sus seguidores. ¿Qué pasó exactamente con ella durante su niñez? Esto es lo que dijo la ‘Peliteñida’ en su perfil de Instagram donde se le ve con un cartel de “Atlántico”.

LA MAYOR DECEPCIÓN DE LORNA CEPEDA CUANDO SOÑABA CON EL PATINAJE ARTÍSTICO

Lorna Cepeda de pequeña cuando tenía el pelo corto y castaño (Foto: Instagram)

“La historia es así, 12 añitos, Cartagena, me fascinaba meterme en cuanta cosa había, y me metí a entrenar duro en patinaje artístico, con varios profesores, varias compañeras que patinaban divino, meses en ese entrenamiento, aprendí a hacer piruetas, no me quitaba esos patines para nada, me dolía el cuerpo, me caí muchas veces, pero insistía porque estaba emocionada,” comienza a contar Lorna en Instagram.

A diferencia del patinaje artístico sobre hielo, este se realiza sobre una pista especial donde los patinadores utilizan su cuerpo y las ruedas de sus patines para competir en las diferentes categorías. Existen las que piden hacer figuras obligatorias, patinaje libre, parejas en danza, los solos y muchos otros tipos dependiendo de la localidad.

“Siempre he amado el patinaje artístico, me dieron la noticia que había entrado a la liga de patinaje artístico de Bolívar, cosa q me puso mas orgullosa, entonces llegó el momento de hacer mi presentación al público, mi mamá no podía venir porque estaba trabajando en Barranquilla, así que llame a mi papá, para que viniera a verme,” señala Cepeda.

Lorna Cepeda de pequeña siempre le gustó el baile (Foto: Instagram)

Al parecer, ella se había dedicado mucho para que la eligieran como parte de la liga oficial de su localidad, cumpliendo así uno de sus más grandes sueños que tenía de niña. Sin embargo, el destino sería cruel con ella, ya que no solo no la dejaron hacer la rutina, sino que le confesaron que nunca la seleccionaron para competir realmente:

“Yo estaba feliz, con mi vestido que me había mandado a hacer, lista, pa que me vieran, cuando de pronto me pusieron un cartel en la mano que decía Atlántico, y yo era de Bolívar, como si el destino supiera que a los meses me iba a vivir a mi otra ciudad, Barranquilla, y yo no entendí, tímidamente pregunté y yo no voy a hacer la rutina? Y me dijeron NO, tu solo lleva ese cartel, pa que anuncies a los verdaderos patinadores.

Lorna Cepeda cuando participó en un concurso de patinaje artístico (Foto: Instagram)

Entonces salí, mire a mi papá que estaba feliz, pero que no entendía nada, esperaron toda la tarde, se chuparon todo el espectáculo y yo nunca mas volví a salir, cuando termino todo, mi papá me abrazo, cagado de la risa, pues habían ido a ver MI show, y lo único q me pusieron a hacer, fue llevar ese cartel,” finalizó Lorna con un mensaje de alegría a sus fans.

En esos momentos pudo haber sido un trauma para ella llevarse esta gran decepción, pero Lorna Cepeda ha demostrado con los años que no es de las personas que se dejan caer por un error o algo que les salió mal, sino todo lo contrario. Ella enfrentó la decisión de su equipo con gracia junto a su familia y siguió su camino, que eventualmente la convertirían en la exitosa actriz que es hoy.