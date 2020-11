Después de 170 capítulos, “Yo soy Betty, la fea” terminó el 8 de mayo de 2001 con un final que aunque fue del agrado de muchos no dejó conformes a algunos seguidores de la exitosa telenovela colombiana. Sobre todo porque Beatriz Pinzón rechazó a Michel Doinel y se quedó con Armando Mendoza.

Tras descubrir el plan de Armando y Mario Calderón para enamorarla y conservar Ecomoda, Betty decide acompañar a Catalina Ángel a Cartagena y ayudarla en la organización del certamen de belleza nacional. Allí conoce al empresario francés que es muy amable y cariñoso con ella.

Aunque Michel viaja a Bogotá para intentar conquistarla, se gana a sus papás y a sus amigos, al final de “Yo soy Betty, la fea” Beatriz Pinzón lo rechaza, al igual que su propuesta laboral, y perdona al expresidente de Ecomoda y se casa con él.

Sin embargo, Publimetro México compartió algunos momentos entre Michel y Betty que demuestran que el francés era el hombre que la economista merecía.

1. MICHEL SE FIJA EN ELLA ANTES DE SU TRANSFORMACIÓN

Incluso antes de su transformación Michel siempre fue amable y caballeroso con Beatriz. Mientras ella va cambiando su aspecto y su personalidad, él pasa mucho tiempo con ella y termina enamorándose de la economista.

2. EL BESO EN LA MEJILLA

Después de bailar juntos en una “chiva”, la acompaña hasta la puerta de su habitación en el hotel y antes de despedirse le dice que “quiere verla feliz”, y le da un tierno beso en la mejilla. A pesar de que se siente reconfortada Betty no puede dejar de pensar en el prometido de Marcela Valencia.

3. MICHEL INTENTA BESARLA

Cuando Beatriz prefiere ir a descansar en lugar de salir de fiesta Michel se ofrece a llevarla. Mientras aún están en su carro el empresario francés intenta darle un romántico beso, pero ella no impide y se marcha.

4. SUS POSTERIORES DISCULPAS

Tras la huida de Betty, Michel se disculpa con ella por su proceder, algo que terminó con encantar a los fans de “Yo soy Betty, la fea”. “Quiero disculparme por lo de anoche. No sé qué me pasó, yo jamás actúo así. Pido que no se vaya a llevar esa impresión de mí. Hoy es su última noche en Cartagena y lo último que deseo es que se vaya molesta conmigo”, expresó el galán.

Además le explica que ven en ella a “una mujer sensible, muy particular, que libra una lucha muy fuerte y me ha conmovido ver ese proceso y me encanta de cierta forma ser parte de él. No me culpe ‘Betty’, yo simplemente estaba ahí y me encantó”.

5. VIAJÓ A BOGOTÁ PARA BUSCARLA

Michel viaja a Bogotá con la intención de luchar por Betty, incluso le ofrece un trabajo. Esto por supuesto despierta los celos de Armando Mendoza.