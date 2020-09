“Yo soy Betty, la fea” fue estrenada hace 21 años y a pesar del tiempo, sigue siendo una de las telenovelas colombianas más exitosas de la historia. Si bien el melodrama rompió todos los esquemas al entregarle el papel protagónico a un personaje ‘poco agraciado’, los demás rostros tampoco dejaron de brillar, incluidas las villanas de la serie de televisión, como la famosa ‘Patricia Fernández’, también conocida como la ‘Peliteñida’.

Lorna Cepeda logró alcanzar reconocimiento internacional por interpretar a la enemiga número uno de ‘Beatriz Pinzon Solano’, pero también se ganó el corazón de los televidentes por ser una de las figuras más divertidas por su personalidad y por sus disparates en la pantalla.

Pero no todo ha sido color de rosa para la actriz colombiana, ya que tuvo que enfrentar uno de los momentos más difíciles de su vida cuando le diagnosticaron cáncer de piel en 2016 y desde ese momento ha tenido que dejar de hacer muchas cosas para cuidar su salud y una de ellas es que no puede tomar sol nunca más.

LORNA CEPEDA CONTÓ LA RAZÓN POR LA QUE NO PUEDE TOMAR SOL NUNCA MÁS

Lorna Cepeda utilizó su cuenta de Instagram para dar su testimonio y contar que desde hace varios años no ha podido tomar el sol de forma normal, ya que esta es un secuela que le ha dejado el cáncer de piel al que tuvo que enfrentar.

“Antes de que me digan que me ponga al sol, les voy a contar cierta historia. Tengo absolutamente prohibido volver a tomar sol en mi vida, me hace mucha falta, obviamente, amo el sol, tirarme en la playa o en la piscina, agarrar un poco de color”.

Lorna fue diagnosticada en 2016 con cáncer y aunque actualmente se encuentra bien de salud, su batalla todavía parece no terminar, pues la actriz contó que debe estar en constantes revisiones con su dermatólogo, ya que si llega a ser necesario debe someterse a minicirugías para eliminar cualquier peligro.

Lorna Cepeda a contado en sus redes sociales por qué no puede volver a tomar el son en su vida (Foto: Instagram)

“Tuve un suceso muy doloroso, muy asustador, médicos, cirugías, y minicirugías y que, por un milagro de Dios, todavía estoy en este mundo, (sin ser trágica) primero, cada 3 meses, luego cada 6 meses, y ahora puedo cada año ir a donde mi dermatólogo”.

“Deben revisarme todo el cuerpo con una lupa, para que no haya ningún lunar peligroso, y cada vez que me encuentran uno, me toca someterme a las mini cirugías, tengo unas 25 o un poco más cicatrices en el cuerpo, más que todo espalda, que me importa un pito tener, ya que las amo, y que me recuerdan lo bendecida que estoy por la oportunidad de estar en este mundo”.

Finalmente aseguró que a pesar que no puede tomar el sol, se siente muy afortunada por seguir disfrutando de su familia y con buen estado de salud.

VIDEO RECOMENDADO

Lorna Cepeda, la “Peliteñida” Patricia Fernández de “Yo soy Betty, la fea”, y su frase memorable

Lorna Cepeda, la "Peliteñida" Patricia Fernández de "Yo soy Betty, la fea", y su frase memorable