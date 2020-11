Beyoncé anunció, este lunes, de manera oficial su respaldo al candidato demócrata Joe Biden de cara a las elecciones presidenciales estadounidenses y pidió un esfuerzo final a su Texas natal, un estado clave en la carrera a la Casa Blanca.

La estrella del pop lanzó este lunes un brevísimo video en el que aparece con una mascarilla con los nombres de Joe Biden y su aspirante a vicepresidenta, Kamala Harris, y en donde muestra, además, la tradicional pegatina estadounidense de “Yo voté”.

“¡Háganse notar, Texas! Voten”, añadió Beyoncé en el mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde tiene 155 millones de seguidores.

Este gesto de Beyoncé, una de las figuras de la cultura popular más influyentes en todo el mundo, se puede entender como un movimiento más de la ofensiva final de los demócratas para recuperar Texas, un estado tradicionalmente republicano pero cuyo resultado en 2020 está en el aire.

El último candidato demócrata en ganar la contienda en ese estado sureño fue el expresidente Jimmy Carter (1977-1981), hace casi medio siglo. Pero el récord de más de 9,6 millones de votantes tempranos apunta a que esta tendencia podría cambiar ahora.

En 2016, cuando Trump venció por 9 puntos porcentuales, la participación total en Texas fue del 59,4 %, mientras que, con los datos de votación actuales, el estado ya ha alcanzado el 57 % de participación.

La media ponderada de Real Clear Politics para las últimas encuestas da como vencedor a Trump por una distancia de 2,3 puntos y perder ese estado sería un golpe letal para las aspiraciones del actual presidente.

Así que dentro de esa renovada ilusión demócrata por Texas, contar con Beyoncé, nacida en Houston en 1981 y que ha llevado su orgullo tejano a todo el planeta, parece una buena baza para la recta final de la campaña.

La intérprete de “Crazy in love” no es el último as que se habían guardado los demócratas para la víspera de la cita con las urnas, ya que Lady Gaga se subió este lunes al escenario del acto final de campaña de Biden en Pittsburgh (Pensilvania, EE.UU.).

