¡Tiene un gran talento! Hija de Beyoncé y Jay-Z debutó como cantante a sus cortos siete años | VIDEO

La pequeña Blue Ivy Carter, hija de Beyoncé y Jay-Z, demostró que heredó el talento de sus padres al debutar como cantante a sus siete años de edad. La menor emocionó a todos al formar parte del nuevo tema “Brown Skin Girl”.

Este tema pertenece al nuevo álbum de Beyoncé “The Lion King: The Gift”, compuesto por 14 temas originales inspirados en la película live action de Disney “El Rey León”, cuyo estreno fue el pasado 19 de julio.

La misma Beyoncé describió su nuevo disco como "una carta de amor a África", un mensaje que se evidencia en la letra del tema con el que debutó Blue Ivy, que anima a las personas de todo el mundo a amar su piel.

"Brown skin girl. Your skin just like pearls. The best thing in the world. Never trade you for anybody else" (Chica de piel morena. Tu piel como las perlas. La mejor del mundo. No te cambiaría por nadie), es la estrofa que canta Blue Ivy al principio y al final del sencillo, en el que une su voz con St Jhn, Wizkid y Beyoncé.

La participación de la pequeña Blue Ivy se ha ganado el halago de todos. No sólo por su calidad vocal y porque es su primera grabación de estudio, sino también por el mensaje que envía a cientos de niñas y mujeres afroamericanas.

Pese a que esta es la primera vez que la hija de Beyoncé y el famoso rapero graba en un estudio, ya ha sorprendido antes con su talento sobre un escenario.

En 2017, con tan solo cinco años, demostró que también tiene un gran futuro en el baile. Con el pelo suelto y con un gran desenvolvimiento, Blue Ivy se ganó el aplauso de todos durante una actuación de ballet de fin de curso de su escuela. El mismo año, también participó del Carpool Karaoke de James Corden.