On The Run II Tour es la gira con la que Beyoncé y su esposo Jay Z recorren varias partes del mundo pero unas fotografías y videos captados por los seguidores de la pareja durante sus presentaciones desataron rumores sobre un posible embarazo de la cantante.

Algunos alegan que la forma del vientre de Beyoncé indicaría que estaría esperando un bebé, mientras otros comentan que solo se trataría del ángulo de las fotografías o algo relacionado a su vestuario.



Pero lo cierto es que en las redes sociales , los fans de Beyoncé no han dejado de comentar sobre el tema e incluso hay un video que circula en Twitter donde se observa a la intérprete de 'All the single ladies' cantando y se le ve el vientre más abultado de lo normal.

Ciertamente Beyoncé no ha frenado el ritmo de sus performances y sigue dándolo todo sobre el escenario, pero en las redes sociales no se habla de otra cosa más de que nuevamente ella y Jay-Z se convertirían en padres .

Si finalmente el rumor de su nuevo embarazo se confirma, se trataría del cuarto hijo de Beyoncé y Jay Z , ya que hace un año la cantante dio a luz a sus gemelos Sir y Rumi . Pero hasta el momento, la pareja no se han pronunciado al respecto.



