La última edición de los premios Billboard 2018 dedicados a la música latina dejó muchas sorpresas. Y es que además de las bellezas que brillaron en la alfombra roja y las presentaciones de los más reconocidos artistas, un pícaro gesto llamó la atención de miles en el mundo.

Su protagonista fue nada menos que la famosa Dra Ana María Polo, conocida por conducir el programa Caso Cerrado. Ella, junto con la actriz colombiana Catherine Siachoque, subieron al escenario de los Billboard 2018 dedicados a la música latina.

"¡Buenas noches, Miami!", gritó la Dra Ana María Polo. Frente a la equivocación, su compañera comenzó a reír y enmendó el error de la abogada. "¡Buenas noches, Las Vegas!", exclamó la actriz colombiana.

"¿Las Vegas? No, no, no, no. Ay, Dios mío, es que tantos años diciendo lo mismo en Miami, y el cambio de hora, esto no está fácil!", dijo la Dra Ana María Polo antes de atreverse a realizar un polémico gesto con su compañera.

Y es que empezó a decir la conocida frase ' Pero lo que pasa en Las Vegas...' cuando juntó los labios y se acercó a Catherine Siachoque como queriéndole dar un beso.

La actriz colombiana, algo sorprendida, le siguió el juego a la Dra Ana María Polo y le dio un piquito. Los presentes estallaron en risas y aplausos. Finalmente la abogada terminó la frase: '¡Se queda en Las Vegas!'.

La Dra Polo besa a actriz colombiana en los Billboard 2018

