Billboard 2018: BTS enloqueció a sus fans con 'Fake Love' y espectacular presentación en los BBMA's | VIDEO | FOTOS

Los integrantes de la banda surcoreana BTS cerraron con broche de oro una espectacular noche de los premios Billboard 2018 , donde, precisamente, vencieron nuevamente a Justin Bieber y se llevaron el galardón a mejor artista social.



Los BTS se presentaron al final de la ceremonia de los Billboard 2018 teniendo a sus fans casi al borde del infarto, pues en redes sociales se convirtieron en tendencia mundial y pedían que los siete integrantes salgan al escenario a presentar su canción 'Fake Love'.



Los chicos de BTS no defraudaron y apenas saltaron al escenario sus fanáticas no dejaron de gritar ni enloquecer, pero la histeria se desató al iniciar la canción 'Fake Love', donde las seguidoras no dejaron de entonar la canción y gritar desesperadamente mientras su banda favorita se movía en los Billboard 2018 .

En redes sociales, muchas fanáticas no dejaban de tuitear sobre los BTS , incluso el integrante Jung Kook se llevó la atención de las usuarias en las redes sociales al alzarse la camisa y mostrar sus bien trabajados abdominales.



Los BTS aprovecharon su paso por los Billboard 2018 para tomarse fotos con todos los artistas que encontraban en los pasillos, como Taylor Swift.

Los BTS causaron furor desde su llegada a los Estados Unidos, donde cientos de fanáticas los esperaron en el aeropuerto y los siguieron hasta la misma alfombra roja de los Billboard 2018 , donde fueron los primeros en desfilar.



En todo momento, los BTS se mostraron muy carismáticos y cercanos a sus fanáticas y a través de las redes sociales postearon decenas de videos y fotos de su paso por los Estados Unidos.