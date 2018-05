Kelly Clarkson se quebró en el inicio de los premios Billboard 2018 al mencionar su apoyo incondicional hacia los familiares de los muertos este viernes en un tiroteo en una escuela secundaria de Santa Fe en Texas, Estados Unidos .



La actriz y compositora Kelly Clarkson , pidió un minuto de silencio por las víctimas pero también dijo sentirse cansada de este tipo de noticias y que hasta el momento no existe ninguna acción por parte de las autoridades.



"Esta noche querían un minuto de silencio, pero estoy tan cansada de los minutos de silencio, así que por qué no nos tomamos un momento para la acción, por qué no cambiamos lo que pasa, porque esto es horrible. Los familiares no deben sentir temor de mandar sus hijos al colegio, a la iglesia o al cine. No puedo imaginar qué pasaría si un día me tocan la puerta o me llaman para decirme. Les pido eso ahora en sus casas, no más minutos de silencio, actuemos por el cambio" , sentenció Kelly Clarkson .



El hecho lamentable dejó al menos 10 muertos siendo una de ellas, un profesor y un estudiante de intercambio procedente de Pakistán. Texas quedó sumamente conmovido por este hecho que es reiterativo en Estados Unidos.



El responsable de las muertes de estas personas inocentes fue identificado como Dimitrios Pagourtzis de 17 años y existe un segundo detenido por tratarse de un supuesto cómplice.



