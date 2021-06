Billie Eilish se encuentra en medio de la polémica tras la difusión de un video donde se le oye diciendo palabras racistas y en el que se refiere de forma ofensiva a la comunidad asiática. En el clip en mención, la cantante pronuncia el término “chink”, palabra en inglés que resulta despectivo para la comunidad china.

En el video también aparece su hermano mayor Finneas, y juntos se burlan del acento asiático. Ante esta difusión, la cantante utilizó sus stories de Instagram para referirse a los sucedido y pedir disculpas a toda la comunidad.

“Es algo que quiero hacer porque me están etiquetando como algo que no soy. Hay un video mío de cuando tenía 13 o 14 años dando vueltas por ahí, donde suelto una palabra de una canción que, en ese momento, no sabía que era un término despectivo usado contra los miembros de la comunidad asiática”, se defiende.

“Estoy paralizada y avergonzada, quiero vomitar por haber sido tan ingenua con esa palabra. Esta canción es la única ocasión en la que he oído esa palabra, que nunca se ha usado a mi alrededor por nadie de mi familia. A pesar de mi ignorancia y de mi edad de entonces, nada disculpa el hecho de que fue algo doloroso, y lo siento”, agregó.

Esta fue la carta que compartió Billie Eilish en sus stories de Instagram. (Foto: Captura de IG)

De esta manera, la ganadora de siete premios Grammy también se refirió a la otra parte del video en el que imita, a modo de burla, el acento asiático. Según dijo, esta impostación de voz es algo recurrente en su vida diaria, y no responde a ningún tipo de burla.

“En el otro video se me ve diciendo tonterías con una voz impostada... Algo que empecé a hacer desde niña y que he hecho toda mi vida cuando he hablado con mascotas, amigos y familiares. Es una tontería, soy yo haciendo bobadas y NO es en ningún caso una imitación de nadie, de ningún idioma, acento, o cultura. Ni lo más mínimo”, aclaró.

