Boda Real: Chelsy Davy y Cressida Bonas, las ex del Príncipe Harry, fueron las invitadas más incómodas | FOTOS

La Boda Real trajo más de una sorpresa y no solo fue la unión de Meghan Markle con el Príncipe Harry lo que llamó la atención. Chelsy Davy y Cressida Bonas, las dos últimas ex novias del hijo de Lady Di, estuvieron entre las asistentes a la ceremonia y no pasaron desapercibidas.

Los fotográfos asistentes a la Boda Real captaron a Chelsy Davy y Cressida Bonas, con sus respectivas parejas, ingresar al Castillo de Windsor momentos antes de la ceremonia.

Antes de que conociera a Meghan Markle, el Príncipe Harry mantuvo largas relaciones que finalizaron por diversos motivos relacionados a la fama del ahora 'Duque de Sussex'.

Cressida Bonas fue la última novia conocida del príncipe Harry antes de hacer pública su relación con Meghan Markle. El amorío inició en 2012 y finalizó 2014 debido a la presión y las críticas que recibió la joven.

Harry y Chelsy Davy estuvieron juntos siete años (2004- 2011) y su relación es considerada una de las más largas que ha tenido el menor hijo de Diana de Gales.

El príncipe Harry de Inglaterra y la actriz estadounidense Meghan Markle fueron declarados marido y mujer por el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, en una ceremonia en la iglesia San Jorge de Windsor.



El líder espiritual de la Iglesia anglicana sancionó el matrimonio de los duques de Sussex ante la reina Isabel II, la familia real y numerosas celebridades, como Elton John o George Clooney.