El 7 de marzo de 2009, toda Corea del Sur se conmocionó al enterarse de la muerte de la actriz Jang Ja Yeon, conocida por su papel en “Boys Over Flowers”, quien decidió quitarse la vida a los 29 años. Fue encontrada ahorcada en su casa en Seongnam por su hermana mayor, con quien compartió su residencia durante alguno años y que tomó esta drástica decisión mientras ella no se encontraba en el domicilio.

Han pasado 11 años desde que se estrenó “Boys Over Flowers”, la serie coreana protagonizada por Lee Min Ho, Koo Hye Sun y Kim Hyun Joong, pero su éxito ha sido tan abrumador en el exterior que Netflix decidió comprar los derechos de transmisión de este drama para poder añadirlo a su catálogo de streaming. A la par, volvió a surgir la incógnita de qué fue lo que pasó con sus protagonistas y más pronto que tarde muchos se enteraron de lo que pasó con la actriz que dio vida a Sunny.

Ella se quitó la vida porque ya no resistía todo los maltratos que había vivido en su camino a la fama. Jang Ja Yeon dejó un extenso documento que reveló 31 nombres de personal de alto perfil en la industria del entretenimiento, mismos que había abusado sexualmente de ella. Además, en sus cartas afirmó que su manager Kim Sung Hoon la había golpeado regularmente y la obligaba a hacer estas cosas con altos mandos de las empresas.

A pesar de que han pasado muchos años este trágico suceso, muchos fans de la serie aún no conocen este hecho, principalmente porque Sunny era un personaje secundario y porque no conocían “Boys over Flowers” antes de que Netflix la estrenara. ¿Qué pasó exactamente con ella y cómo fue la conmoción en Corea? Esta es la triste historia de Jang Ja Yeon.

LA TRISTE HISTORIA DE JANG JA YEON

Después de la muerte de Jang Ja Yeon, la policía inició una investigación sobre la causa de muerte y sus reclamos de abuso sexual. La causa de la muerte de Jang Ja Yeon fue declarada un suicidio, ya que los investigadores no encontraron evidencia de violencia o algún acto irregular luego de que su hermana la encontrara colgada en su apartamento ese fatídico día.

Más de 40 policías investigaron el caso de Jan Ja Yeon durante cuatro meses y la fiscalía también asignó un equipo de investigación especial al caso. Ninguno de los que fueron nombrados por Jang Ja Yeon fueron declarados culpables; el tribunal dictaminó que las acusaciones de la actriz carecían de evidencia ya que solo se basaban en las experiencias pasadas que ya no podían ser corroboradas.

Solo el CEO de la agencia de Jang Ja Yeon y el gerente Kim Sung Hoon, fueron acusados de violencia y difamación. El CEO recibió 4 meses de prisión y 1 año de libertad condicional por abusar físicamente de la actriz. El gerente recibió 1 año de prisión, 2 años de libertad condicional y 160 horas de servicio comunitario por difamar al CEO.

En 2018, el movimiento #MeToo ganó una gran influencia en Corea, llamando la atención sobre el abuso sexual dentro de la industria del entretenimiento coreano. A la luz de esto, muchos que recordaban el caso de Jang Ja Yeon pidieron una nueva investigación. En febrero de 2018, se inició una petición de Blue House y se firmó más de 230,000 veces, instando a la fiscalía a volver a investigar su caso.

En respuesta a la petición, Blue House declaró que la fiscalía estaría revisando todos los aspectos relacionados con el caso por si fuera seleccionado para una nueva investigación. Para abril de 2018, el caso fue elegido como uno de tantos para ser revisado para un repaso de los hechos. El 5 de junio de 2018, el Ministerio de Justicia de Corea del Sur designó a la fiscalía para reabrir el caso, solo dos meses antes de que expirara su estatuto de limitaciones.

Ese mismo mes Yoon Ji Oh, una amiga de Jang Ja Yeon que era actriz de la misma compañía de entretenimiento, compartió su historia con el público por primera vez. Ella afirmó haber presenciado a Jang Ja Yeon siendo agredida sexualmente en el cumpleaños del CEO de su agencia:

“Él la sacó de la mesa para ponerla sobre su regazo y comenzó a acosarla sexualmente. Fue la primera vez que vi que esto sucedía con mis propios ojos”. Sin embargo, y a pesar de que brindó su testimonio 13 veces a la policía local, sus palabras fueron rechazadas para el juicio.

“Pensé que era extraño que confiara en las palabras del CEO sobre las mías. Tenía poco más de 20 años en ese momento y no tenía el mayor sentido del juicio, pero aun así, sentí que algo no estaba bien. No fue hasta más tarde que descubrí que la cónyuge del hombre era un fiscal”.

El fiscal asignado para el caso admitió que el Cho, el CEO, era un conocido suyo, pero negó que por eso haya rechazado los testimonios de Yoon Ji Oh, justificando que sus palabras no tenían consistencia y cambiaba lo que decía en cada versión de la historia.

LA ÚLTIMA ESPERANZA DE JANG JA YEON

No fue sino hasta marzo del 2019 que Dispatch reveló fotos de la última vez que Jang Ja Yeon se reunió con un ex gerente de la empresa, Yoo Jang Ho, antes de su muerte. Ella lo había visitado numerosas veces en la semana previa a su fatal decisión, con la esperanza de que este la ayudara en exponer a sus abusadores.

En agosto de 2008, Yoo Jang Ho dejó la agencia de Jang Ja Yeon, The Contents Entertainment, para crear su propia compañía, Hoya Spotainment. Se había llevado a dos actrices, Song Sun Mi y Lee Mi Sook, pero Jang Ja Yeon permaneció en The Contents Entertainment. Ambas actrices fueron mencionadas en el documento de Jang Ja Yeon.

Jang Ja Yeon y Yoo Jang Ho se conocieron el 28 de febrero en su oficina en Songpa. Aquí es donde Jang Ja Yeon supuestamente le dio a Yoo Jang Ho una pila de documentos sobre su contrato de esclavitud sexual. Esto se confirma con las imágenes liberadas por Dispatch donde se puede ver a Jang Ja Yeon salir del ascensor.

“Yoo Jang Ho me dijo que fuera a su oficina porque tenía algo que decirme. Dijo que está preparando una investigación criminal sobre Kim Jong Seung (CEO que abusó de ella). Dijo que si escribía todo lo que me había sucedido, me garantizarían que mi identidad se mantendría en secreto, y también me liberarían de mi contrato. Entonces, seguí adelante y escribí el documento”, se lee en una de sus cartas.

Jang Ja Yeon creía que su contrato sería terminado, siguiendo el documento que ella escribió contando todo lo que le había sucedido. Este documento se hizo conocido como su nota de suicidio. En marzo del 2019, Dispatch publicó cuatro páginas de este documento que detallan su abuso sexual a manos de su CEO, sus sentimientos de impotencia y mucho más.

En 2009, la familia deseaba que la muerte de Jang Ja Yeon y el escándalo que la rodeaba pasara en silencio. Exigieron que se quemara la nota de suicidio, y el 12 de marzo de 2009, Yoo Jang Ho fingió seguir los deseos de las familias y quemó la copia original frente a la familia.

Sin embargo, al día siguiente, la carta de suicidio de Jang Ja Yeon apareció nuevamente en las noticias. KBS 9PM News publicó un informe exclusivo sobre cómo encontraron el documento quemado y ennegrecido fuera de la oficina de Yoo Jang Ho, en una bolsa de basura.

Lastimosamente, y a pesar de otras actrices y celebridades han vuelto a hablar sobre lo que sucedió hace tanto tiempo, las investigaciones han llegado a un punto muerto y nada se ha confirmado con respecto a las acusaciones de la actriz.

Los suicidios en Corea no son algo extraño. En los seis últimos meses antes de la muerte de Jang Ya Yeon, Ahn Jae-hwan, un actor de 36 años, se quitó la vida porque estaba sumido en deudas. Choi Jin-sil, de 39 años, estaba preocupada de haber presionado a Ahn para que se suicidara e hizo lo mismo. El modelo Kim Ji-hoo, de 23 años, fue hostigado en las redes sociales y tomó la fatal decisión. El cantante Lee Seo-hyun, de 30 años, también fue atacado en Internet por su preferencia sexual. Se dijo que el actor Kim Suk-gyun, de 30 años, estaba deprimido cuando decidió quitarse la vida. El actor transgénero Jang Chae-won, de 26 años, dejó una nota de suicidio en línea y luego decidió por terminar con su vida.

