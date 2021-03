La cantante Dua Lipa optará a tres nominaciones en la gala de los premios musicales de la industria británica Brit Awards 2021, que se celebrará en el O2 de Londres el próximo 11 de mayo.

La compositora británica de origen albano-kosovar participará en las categorías de mejor artista femenina, mejor sencillo británico, con ‘Physical’, y mejor álbum, el premio más importante, gracias a ‘Future Nostalgia’.

Dua Lipa ya cuenta con tres premios Brit, ya que ganó el galardón a mejor artista británica femenina en 2018, mejor artista emergente el mismo año, y mejor sencillo británico en 2019 por ‘One Kiss’. Además ha acaparado otras siete nominaciones desde su debut en los premios en 2017.

Junto a Dua Lipa, competirán en la categoría de mejor álbum del año Arlo Parks, por ‘Collapsed in Sunbeams’, Celeste con ‘Not Your Nurse’, J Hus por ‘Big Conspiracy’ y Jessie Ware con ‘What’s Your Pleasure?’.

En cuanto al mejor grupo británico del año, los nominados han sido The 1975, Biffy Clyro, Little Mix, BICEP y Young T & Bugsey, mientras que el mejor grupo internacional saldrá de Fontaines DC, Foo Fighters, HAIM y Run The Jewels.

En la categoría de mejor artista masculino internacional los elegidos son Bruce Springsteen, Tame Impala, The Weeknd, Burna Boy y Childish Gambino, en tanto que el premio a mejor artista internacional femenina se lo disputarán Ariana Grande, Billie Eilish, Cardi B, Miley Cyrus y Taylor Swift.

La ceremonia, que se ha retrasado desde febrero debido a las circunstancias actuales de la pandemia, se celebrará el 11 de mayo en el O2 de Londres, a orillas del Támesis y contará, entre otros, con las actuaciones de Dua Lipa y de Griff. La gala estará presentada por el cómico Jack Whitehall por cuarto año consecutivo.

