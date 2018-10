Nunca pensó convertirse en una popular cantante pop. Pero lo logró. La cantante Britney Spears conquistó al mundo con solo 16 años gracias a la canción -y especialmente el videoclip- "Baby One More Time" en octubre de 1998.

Ese tema se volvió prácticamente el himno de toda una generación y catapultó a Britney Spears a la fama internacional. La intérprete se volvió tan famosa que todos sus pasos eran seguidos de día y de noche y su vida personal se volvió pública.

Este 23 de octubre, se cumplen 20 años del lanzamiento de 'Baby One More Time' acompañada de su pegajoso videoclip. En él, Britney Spears hizo gala no solo de su gusto por el basquetbol, sino también por su amor por el baile.

Para celebrar los 20 años del estreno, Britney Spears decidió publicar un video en Facebook con imágenes del detrás de cámaras de la grabación del videoclip de "Baby One More Time". La cantante ni siquiera sabía qué palabras usar para describir todo lo que este tema significa para ella.

"Es difícil poner en palabras lo que hoy significa para mí... Hace 20 años, el mundo escuchó mi música por primera vez. Tanto ha sucedido desde entonces", escribió Britney Spears el video compartido desde Facebook.



El clip corresponde al detrás de cámaras del tema "Baby One More Time". "Pero lo que realmente quiero decir es gracias a mis increíbles fans que han estado ahí para mí desde el primer día. Tú apoyo a lo largo de los años ha significado el mundo absoluto para mí ¡Los amo a todos!", señaló Britney Spears en su red social.