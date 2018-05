El padre de los dos hijos de la ‘princesa del pop’ , Kevin Federline , ha presentado documentos judiciales para que Britney Spears le dé más dinero para la manutención de sus hijos Preston (12) y Jayden (11), los cuales están bajo la custodia del padre.

En los documentos, Federline dice que Britney Spears es "una de las artistas musicales más reconocidas de nuestro tiempo", que vendió 80 millones de discos y Forbes estima que su ingreso anual es de $34,000,000 por año.

Sin embargo, el motivo real según The Blast es que él gana menos de lo que realmente tendría que cobrar y se siente ‘demasiado mayor’ para seguir trabajando como bailarín.

"Trabajo como dj. Mis ingresos han cambiado significativamente, este año aproximadamente he ganado 3 mil dólares por mes. Yo no soy capaz de actuar como bailarín debido a mi edad y ya no soy tan famoso como para publicar música nueva. Tengo menos demanda de la que tenía en 2008", ha confesado Federline .

Actualmente Britney Spears le pasa mensualmente 20 mil dólares , para que el exbailarín pueda encargarse de sus hijos sin ningún tipo de problema, pero como ha tenido éxito en sus últimos conciertos en Las Vegas y sus ingresos han aumentado, el exesposo estaría aprovechando la coyuntura.

No obstante, Kevin Federline asegura que está haciendo esto para asegurarles el mismo estilo de vida a sus hijos cuando están con él.

Cabe mencionar que Kevin Federline vive con su esposa, sus dos hijos, dos hijos del matrimonio anterior y los de la cantante. Por lo cual dice que no puede proporcionarle un estilo de vida similar al que sus hijos disfrutan con Britney Spears .

Britney Spears Britney Spears con sus hijos (Fuente: Instagram)

Aún ' la princesa del pop' Britney Spears no se ha manifestado al respecto.

