La jueza Brenda Penny, jueza de la Corte Superior del condado de Los Ángeles, aceptó la solicitud de Britney Spears de terminar la polémica tutela legal que ha controlado todos los aspectos de la vida de la cantante durante los últimos 13 años.

Esta orden llega un poco más de un mes que Jamie Spears, padre de la intérprete de Baby One More Time, fue suspendido como tutor del patrimonio de su hija y quien ha controlado las finanzas, vida profesional y personal de la cantante desde su pública crisis mental en 2008.

“Estoy traumatizada, sufro abusos, lo único comparable a esto se llama tráfico sexual”, dijo Britney Spears durante esta batalla legal y prolongada al que se sumaron otros testigos que contaron algunos detalles de cómo era la vida de la cantante.

La ‘princesa del pop’ se puso en contra de la tutela de Jamie Spears hace unos meses, calificándola como abusiva y suplicando al tribunal que pusiera fin al acuerdo, algo que, posteriormente, sucedió.

Ahora, el padre de Britney Spears teme que le puedan llegar otras demandas e investigaciones para saber cómo administró los bienes y la fortuna de su hija. También podría haber otra demanda por abusos y maltratos psicológicos.

LA REACCIÓN DE BRITNEY SPEARS

Tras conocerse el fallo, Britney Spears colgó una foto en su cuenta de Instagram con un atuendo verde al que había bautizado como “pañuelo verde” en un video anterior.

“Jamás he pedido tanto por algo en mi vida. Sé que he dicho algunas cosas en mis redes sociales por ira que no debería haber escrito pero, soy humana... y creo que te sentirías de la misma manera si te tocara vivir lo que he padecido yo”, indicó hace una semanas.

Posteriormente, Britney Spears publicó un video donde agradecía a todos sus seguidores que la acompañaron en este camino. “El mejor día”, sentenció.

ALEJADA DE LOS ESCENARIOS

Britney Spears se ha centrado en recuperar el control de su vida y retomó todos sus asuntos que tenía pendientes por primera vez.

La ‘princesa del pop’ se comprometió con su novio, el actor Sam Asghari; se alejó un tiempo de las redes sociales, pasa mucho más tiempo con sus hijos y estuvo descansando, alejada de los escenarios, por todo el estrés causado por el juicio.

Aunque retomó el contacto con sus seguidores, a través de sus redes sociales, poniendo los progresos en su vida, Britney Spears no pretende ofrecer ningún concierto tras sentirse esclavizada durante tanto tiempo.

