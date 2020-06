La cantante Britney Spears disfrutó junto a su novio, Sam Asghari, de un día de playa pero demostró que cumple con las medidas de salubridad para evitar el contagio del nuevo coronavirus que ha cobrado más de 120 mil muertes en su país.

La intérprete de Baby one more time se tomó unas fotos y las publicó en sus redes sociales donde se le ve feliz al lado de su actual pareja usando tapa boca, elemento básico para salir a la calle en época de pandemia.

De inmediato, sus imágenes se hicieron virales y sumaron más 600 mil ‘me gusta’ en dos días de publicadas en Instagram. Sus seguidores aplaudieron dicha acción de responsabilidad y pidieron imitarla.

“All you need is love and the beach”, escribió Britney en sus redes sociales.

All you need is love and the beach …. 🌸👙💋 !!!!! pic.twitter.com/tBWc9o7cE4 — Britney Spears (@britneyspears) June 23, 2020

