BTS: Conoce a los populares integrantes de la banda de K-Pop más exitosa del momento [VIDEOS y FOTOS]

El fenómeno BTS sigue ganando adeptos en todo el mundo. Y es que esta banda de K-Pop de siete integrantes ha logrado consolidarse como la agrupación más popular del género con millones de seguidores en todo el mundo.



El año pasado, BTS se consagró como la primera banda en ser nominada en los Billboard. Pero no solo fueron nominados, la agrupación de K Pop logró consolidarse como 'Artista más popular en las redes sociales', desplazando al rey indiscutible de la categoría: Justin Bieber. Y por si fuera poco, en la edición de los premios de este año volvieron a destronar al canadiense.

¿Pero quiénes son los integrantes de esta famosa banda de K Pop ? Pues los siete miembros de BTS encontraron la clave para su éxito: interactuar en redes sociales y hacerse conocidos, cercanos y hasta familiares con sus fans.

RAP MONSTER

Kim Nam Joon tiene 22 años y es el líder de BTS . Es bailarín y productor musical, aunque ha revelado que cuando entró a la banda no sabía bailar. En una entrevista con el programa Beatles Code, confesó que cuando era estudiante no sabía qué hacer con su vida y que no tenía ningún sueño y aspiración. Algunos años después, triunfó en el mundo de la música.

SUGA

Min Yoon Gi tiene 21 años y es rapero, bailarín, compositor y productor. Desde pequeño, sabía que iba ser rapero, aunque destacó en su época escolar por jugar baloncesto. Una de sus metas actuales es perfeccionar su inglés y japonés además de mejorar su técnica vocal.

BTS

J-HOPE

Jung Ho Seok tiene 20 años y es rapero, bailarín, compositor y coreógrafo. Según sus compañeros de BTS , es considerado la 'mamá' del grupo por su preocupación por los miembros de la banda. En ese sentido asegura que su prioridad es su salud, ya que para cumplir todas sus metas deben mantenerse saludables.

JIMIN

Park Jimin de 19 años es cantante, bailarín y modelo. Aunque sus compañeros de BTS dicen que es tímido y se cohíbe con las chicas, es el integrante más encantador de la banda de K-pop.

JIN

Kim Seok Jin de 21 años es el cocinero de BTS . Según dijo en una entrevista, cuando tiene hambre le empieza a parpadear un ojo y disfruta mucho ver a la gente comer.

V

Kim Tae Hyung de 18 años, vocalista y bailarín, es el inquieto del grupo. Es quizá por esa razón que es el integrante de BTS que más cambios de look se ha realizado, por lo que sus compañeros siempre están esperando el cambio de color de su cabello.

JUNK KOOK

Jeon Jeongguk de 18 años es cantante, rapero y bailarin. Aunque es muy dulce y amable con sus fans, reconoce que se siente avergonzado cada vez que está frente a muchos de ellos. Considera que las tres condiciones para ser feliz son la salud, el amor y tener honor.

