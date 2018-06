BTS: Jimin revela que casi vomita de nervios en su presentación en los Billboard 2018 [VIDEO y FOTOS] 

BTS está en la cúspide del éxito. Y es que la popular banda K-Pop ha logrado tanta popularidad y reconocimiento que sus integrantes ya se convirtieron en los favoritos de millones de fans en el mundo.



Recientemente BTS brindó una entrevista para el programa 'Entertainment Weekly', donde hablaron sobre su reciente participación en los premios Billboard . Para sus integrantes, fue una meta cumplida y un sueño hecho realidad.



"Fue un sueño para nosotros, como cuando los niños pequeños dicen lo que quieren ser cuando crezcan" , dijo Jin de BTS consultado sobre su presentación en los Billboard 2018. "Al principio solo gritamos" , agregó RM sobre su reacción cuando les dieron la noticia de su participación en la popular premiación.

Por su parte, Jimin reveló que estaba muy nervioso al momento de subir al escenario de los Billboard . "Pensé 'tenemos que hacer bien esto. Tenemos que hacer un regreso genial'" . Asimismo, agregó que casi vomitó de los nervios a pesar de que solo interpretaron un tema.

A pesar de los nervios, Jungkook aseguró que el apoyo de sus fans les dio la fuerza para seguir adelante. "Me dio mucha fuerza y me hizo sentir aliviado" , dijo el integrante de BTS sobre el respaldo de sus seguidores.

"Creo que nuestros fanáticos son nuestro todo. Sin ellos, no hubiéramos podido llegar tan lejos, no hubiéramos podido actuar y no hubiéramos podido hacer las cosas que queremos" , agregó Jimin de BTS .

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.