El premio a BTS se anunció en la culminación de la lista de artistas globales de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, (IFPI). Que contaba con el ranking de Los 10 mejores artistas más vendidos del año a nivel mundial.

La victoria de BTS marca su primer premio IFPI, después de terminar en el puesto 2 en la lista global de artistas el año 2018 y en el puesto 7 en 2019.

Aquí, la lista de los artistas que ganaron en años anteriores:

2019 – Taylor Swift

2018 – Drake

2017 – Ed Sheeran

2016 – Drake

2015 – Adele

2014 – Taylor Swift

2013 – One Direction

El grupo asiático se unió a los tres primeros de la lista global de artistas de la IFPI con la dos veces ganadora Taylor Swift, quien terminó en el número 2 después de encabezar la lista en 2019, y Drake, quien aseguró un lugar entre los tres primeros por cuarta vez en los últimos cinco años.

BTS estuvo presente en 2020, brindando un año sin precedentes para los amantes de la música de todo el mundo. “MAP OF THE SOUL”: 7 se lanzó en febrero de 2020 como uno de los álbumes con más pedidos anticipados de todos los tiempos, y rápidamente pasó al número 1 en más de 20 países. El MAP OF THE SOUL: 7 ~ THE JOURNEY ~ en idioma japonés se lanzó en julio de 2020, superando las 500.000 copias en los dos días posteriores al lanzamiento y convirtiéndose en el álbum más vendido de un artista extranjero masculino en ese mercado.

RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, Taehyung y JungKook, los miembros de BTS, son el primer grupo surcoreano en ganar este reconocimiento.

Frances Moore, directora ejecutiva de IFPI, dijo: “BTS es un fenómeno global. Han tenido otro año excepcional, lanzando tres álbumes y continuamente encontrando formas creativas y atractivas de compartir su historia con el mundo. Realmente muestran el poder que tiene la música para traer alegría y felicidad a las personas de todo el mundo.