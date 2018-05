BTS bate récords y consigue el primer puesto en la lista Billboard 200 [VIDEO y FOTOS]

BTS continúa con su éxito sin precedentes. Y es que se trata de la primera banda de artista s K-Pop en alcanzar el primer puesto de la lista de los Billboard de los discos más vendidos en Estados Unidos con su tercer álbum, 'Love Youself: Tear'.



Billboard reveló que las ventas de BTS sobrepasaron todas las predicciones con el equivalente a 135 mil copias de discos, 100 mil de estas en ventas físicas. La nueva lista será publicada este próximo 30 de mayo.



Cabe indicar que Love Yourself: Tear es el segundo álbum de BTS en ingresar en el top 10 de los Billboard . Y es que en el 2017 llegaron hasta el puesto 7 con Love Yourself: Her con extraordinarias ventas en discos físicos, streaming y compras digitales.

Love Yourself: Tear fue editado por el sello Big Hit Entertainment y está elaborado casi totalmente en coreano. Este último trabajo de BTS superó el disco de Beerboongs & Bentleys, del rapero Post Malone.

Además, el tercer disco de BTS es el primero en lengua extranjera en llegar al primer puesto de la lista Billboard 200 tras 12 años, cuando ocupó el lugar 'Ancora' de Il Divo en el 2006.

Cabe indicar que en la reciente ceremonia de los Billboard 2018, los BTS sembraron el furor entre todos los fanáticos del K-Pop . La banda surcoreana logró en el premio Top Artista Social este año, quitándole el puesto al canadiense Justin Bieber.

Fake love de BTS en los Billboard.

