ARMY TIENE TODO LISTO. Faltan pocas horas para el cumpleaños de Taehyung de BTS. El 30 de diciembre es la fecha de nacimiento del idol del K-pop; sin embargo, en Latinoamérica, incluido el Perú, los proyectos por su onomástico dan comienzo el 29 de diciembre debido a la diferencia horaria con Corea del Sur.

La popularidad de Taehyung de Bangtan continúa en crecimiento. Luego de la creación de cuentas personales en Instagram de los integrantes de la boyband, V fue el primero en llegar a los 20 millones de seguidores, actualmente es el artista surcoreano masculino que lidera el ranking en esa red social con más de 28 millones.

El carisma y personalidad de Kim Taehyung son unas de las principales razones por las que suma más fans día a día. Por ello, a continuación, te presentamos los momentos más icónicos del idol.

“Why so serious?”

En el episodio 7 de Rookie King de BTS, reality que protagonizó el septeto en el 2013, Taehyung pasó al libro de historia de ARMY luego de sufrir un castigo y ser maquillado por sus compañeros. Lejos de mostrarse avergonzado, V aprovechó el momento y actuó como el Joker diciendo la frase: “Why so serious?”.

Taehyung de BTS: “Why so serious?” Foto: Captura de YT

V se disfraza de ladybug

En ese mismo episodio de Rookie King de BTS, V perdió la ronda de juegos y tuvo que cumplir con el castigo, el cual consistía en disfrazarse de una especie de hada ladybug. Este es otro de los momentos que más recuerdan los fanáticos.

BTS: Taehyung se disfraza en Rookie King. Foto: Captura YT

Saxofonista

ARMY no olvida la entrevista en la que Taehyung hizo reír a todos los miembros de BTS luego pronunciar mal la palabra “saxofonista”, cuando le preguntaron qué hubiera sido sino habría estado en BTS.

El artista hizo que la palabra suene como “Sexy por* star”. Incluso el líder del septeto les pidió detener la grabación para que V pueda volver a responder la pregunta.

Taehyung pronuncia mal la palabra Saxofonista. Foto: Captura YT

Taehyung bailando en tacones

Los integrantes de Bangtan han demostrado que no tienen miedo a romper los roles de género. Durante un programa de SBS, mientras promocionaba “I need you”, Taehyung aceptó el reto de bailar con tacones.

“Goog boy”

En una entrevista para el programa The Late Show with Stephen Colbert, el intérprete de “Sweet night” se presentó con una frase memorable: “Hi guys... my name is V. Mmm I’m good boy”, desde entonces ARMY, en ocasiones, usa ese apodo para referirse al cantante.

BTS: Taehyung se presenta en el programa The Late Show with. Foto: Captura YT

Corea del Sur: Taehyung visitó los proyectos por su cumpleaños

El último 27 de diciembre, el intérprete de “Christmas tree” compartió historias en Instagram de su visita a los proyectos que realizaron por su onomástico. Incluso posó con un muñeco gigante parecido a él, el cual fue organizado por CHINA Baidu Vbar, fanbase de V en China.

Taehyung de BTS visitó los por proyectos por su cumpleaños