“Una suma de cosas hace que este trabajo sea más especial y por eso pienso que mi Gaviota tiene que ir muy lejos y volar muy alto. Me siento honrada, feliz e inspirada con el personaje”, dice Laura Londoño, protagonista de la nueva versión de “Café con aroma de mujer”.

Desde que fuera escogida para ser la protagonista, hace más de un año, la actriz empezó a trabajar en su personaje. “Crecí en una finca en las afueras de Medellín, en un maravilloso contacto con la tierra, con el campo, y la verdad es que sí prefiero trabajar con botas pantaneras que con tacones”, agrega.

“La finca cafetera en la que grabamos es un espacio maravilloso, que inspira. Uno está aprendiéndose los libretos en ese entorno y la relación es más estrecha. Que si la tierra está seca, que si llovió, las gaviotas que vuelan; el olor a café. Todo es mágico aquí”, dice Laura.

La magia nutre y ella tiene clara las cosas y dice que quiere ser original y no una copia más: “Soy el presente de esta versión, que nació de la que se hizo hace 25 años”, creada en ese momento por Fernando Gaitán.

¿QUIÉN ES LA PROTAGONISTA DE CAFÉ CON AROMA DE MUJER?

Laura Londoño es una colombiana, nacida en Medellín en 1988. Empezó su carrera en el 2006 en “Las profesionales a su servicio”. Ha estado en “El Capo”, “La bruja”, “Sin senos no hay paraíso”, “Comando Élite” y “Cumbia ninja”, entre otros, y ha protagonizado “Paraíso travel” y “La ley del corazón”, que tuvo dos temporadas.

La actriz dice que cuando actuó en “La ley del corazón”, se inspiró mucho en su mamá, que es abogada, “en como habla y como se desenvuelve en ese mundo de las leyes”.





LIBRETO ACTUALIZADO

El libreto de la novela lo escribió Adriana Suárez, cuenta y añade que están exquisito que uno no quiere cambiarles ni una coma. “Todo es tan específico, pero tan universal, porque aunque es una historia que sucede acá y a la que hay que agregarle que no todos los países son cafeteros, los dramas, los obstáculos, los sueños de los personajes trascienden culturas. La esencia de Gaitán está intacta, pero el mundo cambió en este cuarto de siglo: el rol de la mujer, la tecnología que no va a permitir que Gaviota y Sebastián se desconecten de todo. Esta es una Gaviota con celular y muchas aspiraciones, que se ven en el libreto, y para uno como actor, tanto detalle le permite hacer un mejor personaje”, explica la actriz.

Esta “Gaviota” que le tocó a Londoño es más musical, canta los cafetales y en el bar. “Canta rancheras, que a mí me fascinan. Me emociono con los mariachis y hasta mi hija Allegra – de apenas dos años- se las ha ido aprendiendo”, dice emocionada.