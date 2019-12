A través de su cuenta de Instagram, Camila Cabello publicó un largo mensaje referido a unos comentarios que tuvo hace un tiempo y que estuvieron dirigidos a sus excompañeras de Fifth Harmony.

En estos mensajes que fueron filtrados de unas conversaciones de WhatsApp, Camila usaba términos racistas contra el grupo de jóvenes con las que formó parte de la banda que la hizo conocida.

Y si bien en un principio Camila Cabello negó que se tratara de comunicaciones reales, luego tuvo que admitir la autenticidad de estas.

“Cuando era más joven, usaba un lenguaje del que me avergonzaba profundamente y del que me arrepentiré para siempre. Era ignorante y una vez que me di cuenta de la historia, el peso y el verdadero significado detrás de este lenguaje horrible e hiriente, me sentí profundamente avergonzada de haberlo usado alguna vez. Me disculpé entonces y me disculpo nuevamente ahora. Nunca lastimaría intencionalmente a nadie y lo lamento desde el fondo de mi corazón”, dice el mensaje de Camila.

“Por mucho que deseo, no puedo volver atrás, podría, cambiar el tiempo y las cosas que dije en el pasado. Pero una vez que sabes mejor, lo haces mejor y eso es todo lo que puedo hacer. Ahora tengo 22 años, soy un adulto y he crecido y aprendido, y soy consciente y consciente de la historia y el dolor que conlleva de una manera que no era antes. Esos errores no representan a la persona que soy ni a la persona que he sido”, agrega el mensaje.

Camila Cabello agregó que desde sus redes sociales continuará refiriéndose a todos los temas que tengan relación con la desigualdad y la injusticia.

I’m sorry from the bottom of my heart. pic.twitter.com/iZrnUawUAb — camila (@Camila_Cabello) December 18, 2019