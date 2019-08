Camila Cabello, Shawn Mendes y sus románticos paseos en Miami | FOTOS

Camila Cabello y Shawn Mendes disfrutaron de unos días de sol, playa y piscina en Miami. Las imágenes fueron captadas por varios paparazzi y, contrario a sentirse incómodos, ambos artistas se mostraron muy románticos.

En las fotos difundidas por varios medios internacionales, Camila y Shawn aparecen besándose dentro de una piscina, donde también compartieron abrazos y hasta bromearon con la presencia de la prensa.

En las imágenes difundidas, Camila Cabello aparece con un bikini blanco, mientras que Shawn Mendes luce una ropa de baño negro. Ambos también disfrutaron del mar acompañado de amigos y personal de seguridad.

Al abandonar la playa, los cantantes no tuvieron problema en tomarse de la mano y salir como si nadie los estuviese viendo. Sin embargo, ninguno dio declaraciones respecto a la relación que mantienen.

SHAWN MENDES Y CAMILA CABELLO EN MIAMI pic.twitter.com/3tiw5s6KhV — Agus Monti (@agusmonti) July 29, 2019

Hay que recordar que en reiteradas ocasiones, tanto Camila Cabello como Shawn Mendes manifestaron ser solo amigos, esto en medio de fuertes rumores sobre un romance.

Sin embargo, luego de que ambos cantantes fueran captados besándose en un restaurante, parece que decidieron no esconder más sus sentimientos, como esta última aparición en Miami.

Camila Cabello y Shawn Mendes se conocieron el 2015 cuando grabaron el tema “I Know What Yoy Did Las Summer”. Este año, ambos grabaron “Señorita”, por lo que muchos creyeron que el romance que mantienen sería una cuestión de marketing.

Shawn Mendes y Camila Cabello, me van a matar, lo saben no? :) pic.twitter.com/HmywXSBwk3 — k i a r t i s t i c (@kiartistic) July 30, 2019

No obstante, Camila Cabello ha demostrado ser casi una fanática de Shawn Mendes, al punto de estar presente en sus shows en Los Angeles y otras ciudades.