La actriz mexicana, Camila Sodi, que saltó a la fama internacional con la producción ‘Luis Miguel, la serie’ de Netflix, pasó un mal momento al someterse a la prueba molecular de COVID-19.

Pese a su incomodidad no dudó en compartir la experiencia con sus más de 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

En el video se escucha decir a Camila: “Ya está en mi cerebro. Yaaa”, mientras le hacen la prueba del hisopado. Incluso segundos después grita: “¡Ya, ya, ya!”.

Pero Camila Sodi no es la única estrella que ha compartido con sus seguidores la experiencia de pasar por la prueba del nuevo coronavirus. También lo hizo las cantantes Natti Natasha, Karol G, Belinda entre otros.

Este año a Camila Sodi le tocó protagonizar la novela Rubí, junto a José Ron y Rodrigo Guirao. Pese al esfuerzo puesto en el personaje, el público la comparaba con la actriz Bárbara Mori.

Greeicy Rendón se somete a prueba molecular

Hace tres semanas, la cantante Greeicy Rendón, también se sometió a la prueba para detectar si estaba infectada con el nuevo coronavirus. Su video publicado en su cuenta de Instagram suma hasta el momento más de 2 millones de reproducciones.

“Estuvimos distanciados antes de llegar a casa por responsabilidad... Perdón si me estoy riendo mucho... esto no es un chiste pero los nervios me ponen así. Gracias a Dios salimos negativos y podemos regresar tranquilos a casa”, escribió la cantante.