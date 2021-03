El cantante colombiano, Camilo Echeverry no solo es un hombre enamorado sino agradecido. Así lo dejó claro en un nuevo post en Instagram dedicado a su esposa Evaluna Montaner, a quien agradeció por apoyarlo con el tema ‘Machu Pucchu’ que se ha convertido en un éxito desde su estreno.

“¡Gracias por cada paso que puedo dar a tu lado! Estoy feliz con lo que está pasando con Machu Picchu. Me paran en la calle aquí en España a cantarme nuestra canción, no hay una persona que no me pregunte por ti. ¡Te amo y me sueño una vida así, entrelazado siempre contigo!”, escribió Camilo como leyenda de fotografía donde aparece junto a su esposa.

Camilo publicó este dulce mensaje el último martes por la noche desde Madrid donde realizará diversos shows virtuales para sus fans españoles y la promoción de su disco ‘Mis manos’.

La respuesta de su amada no se hizo esperar. Evaluna le escribió: “Pronto iré yo a cada lugar que vayas. ¡Ahí a tu ladito siempre! Te amo vida mía”.

La publicación causó furor entre los seguidores de la pareja. Y en menos de un día ya cuenta con cerca de un millón de ‘likes’ y más de tres mil comentarios.

El artista está más que feliz con el éxito que ha tenido Machu Picchu. En la plataforma de videos YouTube alcanzó más de 20 millones de reproducciones en solo cinco días de estreno.

Camilo explicó por qué eligió Machu Picchu como nombre de su canción

El cantante colombiano fue entrevistado en el programa Latinx Now de Telemundo y habló del éxito de su canción Machu Picchu y explicó que eligió este nombre como homenaje al pueblo peruano por el cariño que le han brindado.

“Es una de las canciones más importantes de este disco, también se nombra en una sola parte de la canción, pero también es una invitación a la bienvenida de la estética de la canción… Y es metafórico, Machu Picchu es una de las maravillas de mundo, son unas ruinas preciosas y toda la gente coincide que es una de las maravillas del mundo históricas y ella vio algo en mí que yo no había visto, pensé que era solo unas ruinas y ella vio algo como las ruinas de Machu Picchu. Y era algo simbólico y con mucho amor, un homenaje por la sonoridad del charango, por mucha estética que pusimos en el video de telares andinos. Era no solo un homenaje a Perú que se ha abierto a mi música tanto, sino a toda la comunidad andina”, dijo.