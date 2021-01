El cantante colombiano, Camilo dejó deslumbrados a sus casi 20 millones de seguidores en Instagram al interpretar a capella y con el corazón en la mano el tema que grabó con toda la familia Montaner, ‘Amén’.

En el video, que tiene cerca de 50 segundos, el cantante interpreta el tema con mucha pasión y entrega. Con tan solo su guitarra el cantante se deja llevar por la música y la bella letra que intenta acerca a los hombres a Dios.

“A qué le temo si cuidas de mí? AMÉN”, escribió Camilo y de inmediato le llovieron miles de ‘likes’ y comentarios. Uno de ellos fue del cantautor español, Alejandro Sanz. A un día de publicado el video ya suma más de un millón y medio de reproducciones.

Camilo y Evaluna celebran éxito de ‘Amén’ en ‘El rincón de la Tribu’

El tema ‘Amén’ ha conseguido un éxito impensado para Camilo y toda la familia Montaner, quienes estuvieron involucrados no solo en la interpretación sino también en la producción del videoclip. Camilo entrevistó a toda la familia en su podcast ‘El rincón de la Tribu’

Hasta el momento el tema cuenta con más de 85 millones de reproducciones en la plataforma de video YouTube, conseguidos en tan solo dos semanas del lanzamiento.

“Nunca pensé que ‘Amén’ se iba a desarrollar, en el tiempo tan corto que llevamos, de una manera tan extraordinaria”, señaló Ricardo Montaner, quien confesó que este tema es el primero que realiza con su propia productora. “Y ‘Amén’ es mi primer paso a mi libertad y es un indicativo extraordinario”, añadió.

Camilo y familia Montaner de duelo

El cantautor de ‘Tu tu’, Evaluna y toda la familia Montaner está de luto debido a que murió un amigo muy cercano a la familia tras luchar contra el temido COVID-19.

Camilo lamentó la muerte de su ser querido, a través de sus redes sociales, recordando lo alegre y divertido que era.

“Pa que sepan... Ruper fue la primera persona en escuchar VIDA DE RICO, y yo supe que era una buena canción cuando me di cuenta que lo hacía bailar a él y a Dori!! Declaró que iba a ser un éxito y me hizo prometer que la iba a sacar en el 2020 para poder bailarla a fin de año... Ruper, después de varios meses de luchar contra el COVID, hoy se fue al cielo y a mí se me rompió el corazón en mil pedazos. Seguro cuando llegó allá le preguntaron “cómo estás” y dijo como siempre decía: Yo digo que yo estoy bien. ¡Valoren el tiempo que Dios les regala con la gente que aman!”, fue el extenso mensaje que escribió Camilo en sus redes sociales.

De igual modo lo hizo Evaluna quien también posteó un video junto a un sentido mensaje recordando a Ruper. Y sin duda, Ricardo Montaner fue quien sufrió más debido a que conoció a Ruper por cerca de 30 años.