El cantante colombiano Camilo Echeverry lanza su primera producción discográfica titulada Por Primera Vez, inspirado en el amor infinito que siente por su esposa Evaluna Montaner. El tan esperado lanzamiento viene justo cuando se cumple un año y unas semanas desde que se anunciara su debut como solista de la mano de Sony Music US Latin y Hecho a Mano.

En un año, el cantautor ha logrado colaborar con artistas como Sebastián Yatra, Reik, Matisse, Mau y Ricky, Dani Martin y Farruko, entre otros, y cuenta con millones de reproducciones en las plataformas digitales y registra más de un billón de vistas combinadas en YouTube.

“Este álbum nació en casa, en familia, Hecho a mano. Y aunque me digan artista me considero artesano. Si no fuera por La Tribu, y si no fuera por Dios, no existe chance ninguno de que yo esté donde estoy. Porque crecer como artista y crecer como ser humano son dos cosas diferentes y funcionan al revés: Por eso, para ser grande, se tiene que ser pequeño y sentir que se hace todo, Siempre POR PRIMERA VEZ”, escribió Camilo.

El éxito global “Tutu” en su versión original y remix, “No Te Vayas”, “La Difícil”, “Por Primera Vez” y “Favorito” son cinco de 10 canciones que incluye Por Primera Vez, inspirados en el amor en su mayor expresión, letras llenas de pureza acompañadas de diferentes ritmos y colaboraciones con artistas internacionales como Shakira, Pedro Capó, Christian Nodal y Evaluna Montaner.

Entre los 10 temas de “Por Primera Vez” se encuentran los éxitos que han generaron millones de reproducciones y vistas a nivel global al igual que certificaciones de oro, platino y diamante incluyendo “Tutu”, “La Difícil”, “No Te Vayas”, “Por Primera Vez” y el más reciente “Favorito”

El álbum ‘Por Primera Vez’ es una sentida dedicatoria a su esposa Evaluna Montaner, a su familia, a La Tribu y a la música.

Lista de canciones Por Primera Vez: