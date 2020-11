El cantante colombiano Camilo quedó sorprendido tras enterarse de que ha sido nominado por primera vez a los Grammy Americanos que se realizará el 2021. Él está nominado en la categoría Mejor álbum latino de pop o urbano.

Así lo dio a conocer el propio cantautor de ‘Tutu’ en sus redes sociales donde colgó el preciso momento cuando escucha su nombre nominado a este prestigioso evento.

“Todavía procesando que nos ganamos el @latingrammys y PUM. Ayer nos llega esta noticia: POR PRIMERA VEZ está nominado como BEST LATIN POP OR URBAN ALBUM en los Grammy Americanos! @recordingacademy Que Dios me siga permitiendo sentir lo que siento cada vez que recibimos una nueva noticia! LA TRIIIIBUUUU”, escribió agradecido Camilo en Instagram.

Lo increíble es que a solo un día de publicado el video, ya ha sumado más de 2 millones de reproducciones en su red social. De inmediato, sus seguidores lo felicitaron por este gran logro en su carrera artística.

Ricardo Montaner y su conmovedor mensaje a Camilo

El primero en felicitarlo fue Ricardo Montaner, quien le escribió: “Maravilloso” en la cuenta de Camilo. Sin embargo, en su cuenta escribió un conmovedor mensaje a su yerno.

“Aquí nos ven contentos... acabamos de enterarnos que @camilo y su #PorPrimeraVez ha sido nominado como #BestLatinAlbum por @recordingacademy ... DIOS es bueno...muy bueno ...Todo el equipo @hechoamanomusic saltando por esta primera nominación ... Gracias a @sonymusiclatin por el gran trabajo ...! @alemregleroFelicidades @jontheproducer , @_richilopez ‚una alegría compartir cómo productores...Tremendo trabajo @pepoferradas”, escribió el cantante de ‘La cima del cielo’.

También lo hicieron sus amigos artistas como Lali Espósito, Ricky Montaner, Emilia Mernes, Gusi, Sam Fischer, JP Saxe, Nicole García, entre otros.