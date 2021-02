Selena Quintanilla es una de las figuras más importantes de la música latina tanto en esta parte del continente como para los hispanos en Estados Unidos y, pese a que su canciones como ‘La carcacha’ o ‘Como la flor’ siguen vigentes, Camilo parece desconocerla. El video fue grabado en 2019, pero la página de Facebook de los fans de ‘La Reina del Tex Mex’ lo ha viralizado.

El intérprete de Tutu no supo identificar la voz de la desaparecida cantante durante una dinámica del equipo de Buzzfeed, algo que generó mucha molestia en los seguidores de la nacida en Texas.

En caso de que Camilo se equivocara o desconociera a la artista - como fue el caso de Selena Quintanilla, el colombiano tenía que someterse a preguntas “secretas”.

El intérprete de Despeinada logró acertar las primeras canciones, hasta que comenzó a sonar Techno Cumbia, uno de los clásicos de Selena Quintanilla. La cara de Camilo cambió repentinamente.

“No, no sé quién es (...) No, ni idea”, dice. “Nunca la escuché, Techno Cumbia, no sé cuál es”, agrega.

El equipo de producción se sorprende que Camilo no conozca a Selena Quintanilla y da una excusa que lo deja peor: “No sé de Selena, pero sí sé de Evaluna (su esposa)”.

Esto ha generado una aluvión de críticas al intérprete de Vida de rico, sobre todo, porque Selena Quintanilla es una de las más rankeadas y famosas cantantes en el continente americano que, incluso, se ha hecho hasta una miniserie de su vida en Netflix.