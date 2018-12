Camilo Sesto criticó la música actual: "Con perdón, es una mie..."

El cantante español Camilo Sesto calificó a la música actual como una "mie..." en una entrevista para presentar su último disco 'Camilo sinfónico', anunciando que pondrá fin a su carrera musical.

Camilo Sesto criticó a la música actual y la forma en que los jóvenes deciden escucharla en estos tiempos.



"Bueno, ahora ponen una canción y ya no la escuchan más; la música de ahora, con perdón, es una mier... A qué hora del día la escuchas para que te levante, te anime o te estimule", dijo Camilo Sesto en entrevista con el diario El País.



Sin embargo, Camilo Sesto también sostuvo que si los jóvenes de ahora con esa música "tienen éxito, que lo aprovechen, que eso no pasa todos los días".



Camilo Sesto también recordó en que varios países-como el Perú-es muy querido, aunque desconoce por qué lo "quieren tanto".



"Lo cierto es que hay un respeto brutal por mi música. En Japón me fijaba en la nuca del que trabajaba conmigo porque de cara los veía a todos iguales. Me decía: "Esta nuca es la que debo seguir para no perderme". Era una locura, a los niños les enseñaban español con mis canciones. No querían que cantara en inglés y yo decía: “Más fácil me lo ponéis”. También en Bogotá, Guayaquil o en Nueva York la identificación con el público es total. No llegan a la locura colectiva, pero en el directo se desmadran, igual hombres que mujeres", contó Camilo Sesto.



Camilo Sesto tiene en su carrera más de 40 producciones discográficas, varios discos de platino y más de 180 millones de discos vendidos en el mundo.