Directores de "Capitana Marvel" habían considerado otras versiones sobre cómo Fury perdió su ojo | FOTOS

Una de las principales interrogantes que resolvió “Capitana Marvel” fue cómo perdió el ojo Nick Fury. Después de todo, la producción mostró los orígenes de Carol Danvers y el ex director de S.H.I.E.L.D, por lo que los detalles de su lesión eran un gran misterio del Universo Cinematográfico de Marvel.

De esta manera, “Capitana Marvel” cumplió y reveló que Nick Fury perdió su ojo por un rasguño de Goose, el flerken con apariencia de gato.

En este sentido, durante una reciente entrevista para el portal ComicBook, los directores del filme, Anna Boden y Ryan Fleck, revelaron que no siempre consideraron a Goose como el responsable de la pérdida del ojo de Fury.

“Definitivamente hubo muchas discusiones y esa no fue la primera idea sobre la mesa… Probablemente me preguntes cuáles fueron algunas de las otras ideas y no sé si puedo decirte eso, no porque oculte nada, sino porque tuvimos muchas ideas absurdas”, dijo Ryan Fleck.

“Hubo una fuerte opción durante un tiempo en la que una pelea con los Skrull parecía la opción más obvia. Pero luego, mientras más pensábamos en eso, era demasiado obvio”, añadió el director.

Fleck continuó explicando que finalmente optaron por responsabilizar al flerken y no a los “antagonistas” de la película para añadir una cuota de humor y un giro a la historia de origen de Fury.

“Ya que esta es tanto la historia de origen Nick Fury como la de Capitana Marvel, pensamos que sería una pieza divertida de su historia de origen avanzar desde allí… Él fue creativo y se inventó una nueva narrativa de la que no quería hablar, y estaba de acuerdo con que las personas quisieran especular de la forma potencialmente más seria en la que podría haber perdido el ojo”, reveló Fleck.

“Sí, él no andaba haciendo alarde de que básicamente fue un rasguño de gato”, agregó Anna Boden.