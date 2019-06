¿Qué pasó con Cardi B? la rapera estalló contra reportera de 'El gordo y la flaca' por esta razón

El éxito de Cardi B como rapera no está en discusión y los números siguen demostrando el gran impacto que la estrella tiene en la industria del hip hop. La artista, de 26 años, es la primera rapera de la historia en tener tres canciones en la primera posición de los listados de la revista Billboard.

Pero así como no está en duda su éxito, tampoco lo está su fuerte carácter. La artista dominicana sacó su lado explosivo hace unos días cuando fue abordada por una reportera de “El godo y la flaca”, exitoso programa de Univision. ¿Qué pasó con Cardi B? Sigue leyendo la nota y entérate del incidente que se viralizó en redes sociales.

El pasado 27 de junio, Cardi B compartió un vídeo a través de su cuenta de Instagram en el que narra explosivamente la actitud que tuvo la reportera del programa de Univision, Gelena Solano, quien abordó a la cantante cuando estaba con su hija y su papá cuando se disponía entrar a un conocido de spa de Washington Heights en Manhattan. La artista urbana aseguró no haberse sentido en ánimos y condiciones para dar declaraciones, pero poco le importó a la periodista.

En el vídeo Cardi B también señala que no tiene ningún problema con el programa que conducen Lili Estefan y Raúl de Molina, que siempre les ha brindado declaraciones pero que en esta ocasión se ha sentido indignada con la actitud de Gelena Solano.

Cardi B explotó al ser abordada por la reportera del programa de Univision, Gelena Solan, cuando estaba por entrar a un spa junto a su padre e hija. (Foto: Getty Images)

Por otro lado, la rapera asevera que cuando Solano la abordó exigió que no la grabaran cuando estaba con su hija y su padre, pues a su progenitor no le gusta esa atención mediática.

Sumamente molesta narró lo sucedido: “Siempre que veo gente de ‘El gordo y la flaca’ les digo ‘hola’, les doy entrevistas cuando puedo”, dijo la artista en un Instagram live minutos después del encuentro. “Pero hoy, una mujer (Gelena Solano), saqué a mi hija del auto y puso una cámara en mi cara y le dije que no quería hacer una entrevista y me grabaron con mi hija y mis padres”.

“Amo al Gordo y la Flaca, me divierto con ellos, pero la forma en la que tú trabajas, como tú trabajas no es profesional. Tú, señorita… Tú estás viendo que estoy a punto de bajarme de mi auto, estoy con mi hija, con mi papá, y pones una cámara en mi cara. Tú no sabes cómo hacer tu trabajo“, dijo la intérprete.

En tanto, la cadena de televisión compartió en su cuenta de YouTube el incidente completo. En el audiovisual se aprecia a una Cardi B furiosa al ser abordada por la reportera. Ante la intervención de Solano la cantante fue clara al decirle que no se sentía bien para dar una entrevista, le señaló que no estaba maquillada y que tampoco tenía arreglado el cabello, incluso apeló a que Gelena como mujer podría entenderla por eso.