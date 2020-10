Marisol Santacruz es una actriz, comediante, conductora mexicana conocida principalmente por sus papeles en las telenovelas “Carita de ángel” y “Cañaveral de pasiones”, pero desde el 2017 decidió alejarse de las pantallas, empezó a poner unas y maquillar a sus amigas y finalmente, abrió su propio salón de belleza.

Después de ser nombrada Rostro del Heraldo, Santacruz comenzó a trabajar en campañas publicitarias y luego participó en melodramas como “Alcanzar una estrella II”, “Atrapada”, “Carrusel de las Américas”, “Mágica juventud”, “Marimar”, “Lazos de amor”, “Nunca te olvidaré”, “Alma Rebelde”.

Pero las interpretaciones más memorables de Marisol Santacruz fueron la villana Gina Elizondo en la telenovela “Cañaveral de pasiones” (1996) y Angélica Valle de Larios, la madre fallecida de Dulce María, en “Carita de ángel” (2000).

Entre sus más recientes trabajos están “Camaleones” (2009), “Soy tu dueña” (2010), “Dos hogares” (2011) y “Libre para amarte” (2013). Desde entonces no ha vuelto a trabajar en melodramas.

Marisol Santacruz interpretó a Angélica Valle de Larios, la madre fallecida de Dulce María, en “Carita de ángel” (Foto: Televisa)

DE TELENOVELAS A UN SALÓN DE BELLEZA

Cuando nació su primer hijo, el 17 de agosto de 2007, Marisol Santacruz decidió pasar más tiempo con su familia y buscó un trabajo que se lo permitiera. Por eso se alejó de las telenovelas para empezar a poner uñas y maquillar a amigas para poder sobrevivir.

“Llevaba ya varios años poniendo uñas y haciendo maquillaje a amigas, iban a la casa y ahí se los hacía. Entonces fue cuando me di cuenta que ya tenía como buena promoción y me decidí a buscar un lugar y encontré este. Inicié apenas en noviembre del año pasado y hemos crecido muchísimo, estoy muy contenta”, dijo la actriz en enero de 2018 a Univision Digital.

A pesar de las críticas, ella se siente orgullosa de su trabajo y de su negocio de belleza que le permite llevar una vida relajada junto a su familia. “Ya sé que hay medios que me han criticado y que dicen ‘ay, cómo se pone a...’, ¿pues qué tiene? Está bonito ponerse a hacer las cosas. Yo estoy orgullosa de mi bebé que es este lugar”, dijo en su momento a Radio Fórmula.

“Yo sé que el amarillismo jala, lo malo siempre jala, pero en realidad la vida es muy corta como para complicarla. Hay que hacer todo lo mejor posible, y si tienes un negocio atiéndelo”, agregó la actriz de 48 años.

Sin embargo, no descartó la posibilidad de regresar a la televisión. “Quisiera uno que no me robe mucho tiempo, una participación especial. Pero no tengo prisa, las cosas llegan en el mejor momento”, confesó a Univision Digital.