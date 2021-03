Pronto se estrenará la segunda temporada de “La reina del Flow” y veremos que la vida de Yeimi Montoya volverá a ponerse de cabeza, ya que a pesar de que se encuentra en su mejor momento profesional y personal junto a Juancho, deberá enfrentar a un nuevo enemigo. Pero todo se pondrá peor cuando ‘Charly Flow’ logre salir en libertad.

Carlos Torres volverá a interpretar a uno de sus personajes más importantes de su carrera y en esta segunda temporada mostrará el lado más oscuro de ‘Charly’, ya que regresa con sed de venganza y hará de todo para recuperar su vida.

A pocos días del estreno de los nuevos capítulos de “La reina del Flow”, el actor colombiano decidió contar a todos sus fans una divertida anécdota que vivió durante el casting para la telenovela y cómo se quedó con el personaje del antagonista.

LA ANÉCDOTA DE CARLOS TORRES COMO CHARLY FLOW

Carlos Torres utilizó su cuenta de Instagram para contarle a todos sus fans sobre una anécdota que vivió mientras pasaba el casting de la telenovela.

El actor habló sobre cómo la audición fue bastante bien y todo se basó en mostrar su talento como interprete. Pero al final, el director quiso ponerlo a prueba y le pidió que improvise un pequeño rap o al menos un par de versos. Carlos , son más opción, hizo el intentó.

“Yo no podía creerlo, ya estaba ahí así que literal, hice el OSO y empecé a cantar algunas frases sin sentido”, contó el actor.

No cabe duda que ese momento hizo que Carlos tenga puntos extras en su audición y lo convirtió en e el elegido para ponerse en los zapatos de ‘Charly Flow’.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “LA REINA DEL FLOW”?

Caracol TV aún no ha revelado la fecha de estreno de la segunda temporada de “La reina del flow”, pero será en algún momento de 2021. Para algunos medios, mayo podría ser el mes del lanzamiento. No obstante, aún no hay nada confirmado.

Por lo pronto, puedes ver completa online la primera entrega de la telenovela en Netflix, donde también serían habilitados los nuevos capítulos para América Latina y España tras su emisión original en Colombia.