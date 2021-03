Además del protagonista, la serie televisiva “El Chavo del 8” nos dejó personajes entrañables que hasta nuestros días recordamos con mucho cariño, alguno de ellos son Quico y Don Ramón, quienes fueron interpretados por Carlos Villagrán y Ramón Valdés, respectivamente.

Dentro de la vecindad, el niño engreído se encargaba de que su madre Doña Florinda abofetee al papá de la Chilindrina cuando este lo pellizcaba, y aunque la gran parte de veces que el popular ‘Roro’ recibía golpes era por culpa del Chavo, él jamás tuvo tiempo de explicarle todo a la ‘Vieja Chancluda’.

Pese a que en la ficción, sus personajes se sobrellevaban porque compartían la misma quinta, en la vida real estos dos actores eran grandes amigos. Tanto así que, tras dejar el programa de Chespirito, los dos enrumbaron a Venezuela a buscar un futro mejor, y aunque no les fue bien, su amistad quedó intacta y se fortaleció más.

Durante una transmisión en vivo por redes sociales, Villagrán se animó a contar cómo fue la última visita que le realizó a Ramón cuando este ya se encontraba delicado de salud. A continuación, te contamos lo que hablaron y como el popular ‘Monchito’ le dijo una broma a su casi ‘hermano’.

En más de una oportunidad, Quico hacía enojar a don Ramón. (Foto: Televisa)

LA ÚLTIMA BROMA DE RAMÓN VALDÉS A CARLOS VILLAGRÁN

Antes de hacer una gira por algunos países, Carlos Villagrán contó que fue a visitar a su amigo porque era consciente de podría ser la última vez que lo vería con vida. “Yo tenía un compromiso para ir a trabajar a Bolivia y Perú. Lógicamente, yo sabía que estaba muy enfermo y me fui a despedir de él en el Hospital Santa Elena”, contó en un Instagram Live junto a Carmen Valdés, hija del fallecido actor, publicó Infobae.

Si bien, la tristeza embargaba al actor cómico, él en todo momento trató de hacer sentir bien a su querido amigo, pero por más esfuerzo que hacía no pudo contener sus lágrimas; fue en ese momento que Valdés, quien tenía padecía de cáncer de estómago, se animó a hacerle una broma.

“Lo vi muy delgado, le faltaba muy poco tiempo. Así que lo abracé y empecé a llorar. A lo que me dijo: ‘Ya, no llores cachetón. Allá te espero’. Le digo: ‘¿Allá con el Señor?’. ‘No te hagas el tonto: allá abajo’, me respondió”, recordó nostálgico.

Asimismo, Villagrán relató cómo reaccionó el día que se enteró de la muerte de Valdés. “Cuando te llega la noticia ya sabes que es oficial. Entonces me llegó una foto suya, estaba yo sentado, me la quedé viendo y me quedé sin palabras; y recordando tantas y tantas, y tantas cosas que pasaron. Perder a Don Ramón fue muy doloroso para mí”.