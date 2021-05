Los esfuerzos de la actriz mexicana, Carmen Campuzano, por reconstruir su nariz la cual sufrió un gran daño debido al exceso de drogas, finalmente, tuvo un resultado positivo luego de varios intentos. Ella consultó a especialistas en reiteradas oportunidades si es que podían operarla pero no encontró a alguien que pudiera hacer bien ese trabajo; sin embargo, recientemente confesó que un médico le devolvió las esperanzas.

Se trata de un doctor mexicano el cual conoció a través de un amigo tras acudir a un reallity estadounidense donde le dijeron que no podían hacer nada para mejorar su nariz. Así lo indicó Campuzano en el programa “Mímí contigo”, donde pudo mostrar su nueva nariz pero señaló que ahora sólo falta una cirugía más para obtener el resultado deseado.

A sus 50 años de edad la actriz confesó que gracias al trabajo de este médico regresó a ella parte de su autoestima la cual estaba afectada porque nadie había podido ayudarla en ese aspecto, teniendo en cuenta que para una artista es fundamental esa parte del cuerpo.

Actriz siempre luchó por la reconstrucción de su nariz (Foto: Carmen Campuzano / Instagram)

“En Estados Unidos no se la quisieron rifar, era algo muy complejo (…) En mucho tiempo recibí ese tipo de respuestas, las primeras veces yo salía llorando de los consultorios, yo iba en estado de alerta, porque es una esperanza; entonces conozco a mis manos mágicas, José Achar Zavalza, mexicano divino, por circunstancias un amigo me llevó con él, me lo presentó, vio mi caso, y me dijo: yo puedo”, aseguró.

Es así que dentro de un mes se realizará la última operación con lo cual quedará como siempre ha soñado.

Anteriormente Carmen Campuzano fue sometida a una rinoplastia para reparar el daño; sin embargo, la modelo dijo no estar contenta con ese resultado y decidió acudir nuevamente a una sala de operaciones para tener mejores resultados pero no encontró lo deseado.

INTENTOS

En el 2020, el cirujano plástico Terry Dubrow del show televisivo “Botched” señaló que su caso era muy probable que se pueda solucionar pero que se requería de tiempo.

“Ella tiene una situación muy única, que probablemente podríamos curar, pero necesitaríamos más tiempo, a veces si tienes una complicación muy mala, tú necesitas más tiempo para sanar y tener tu suministro de sangre de vuelta, antes de someterte a algo complicado y de gran riesgo como lo es una reconstrucción”, explicó a El Universal.

Durante su estadía en los Estados Unidos, la actriz dijo ya no estar interesada en reconstruir su nariz, porque para ella lo importante es la felicidad y seguir adelante con sus proyectos. En el 2019 también explicó que “yo no soy sólo una nariz”, argumentando que era feliz tal y como era.

“La verdad es que antes cuando me decían que no podían hacer nada, las primeras veces sí llegué a llorar, pero ahora ya no”, sentenció.