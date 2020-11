La artista mexicana Carmen Salinas encendió la polémica en México luego de sus declaraciones sobre el caso de Eleazar Gómez y la brutal agresión que le propinó a su expareja Stephanie Valenzuela. La actriz le pidió a la peruana que lo perdone ‘por el amor que se tuvieron’.

En declaraciones a la prensa, Carmen Salinas se mostró preocupada por la madre de Eleazar Gómez, quien puede ver afectada su salud por la situación legal de su hijo ahora que se encuentra recluido en un penal de México por su repudiable accionar.

Asimismo, Carmen Salinas rechazó la conducta de Eleazar Gómez e indicó que todo lo que le está sucediendo le servirá de escarmiento para que no vuelva a agredir a una mujer en su vida.

“Ojalá que si le llegó a tener un poco de amor, de cariño, pues ya no va a volver con él, ya no van a volver, ya no van a regresar, pues que ojalá que reflexione y lo haga por la mamá, y por el amor que se tuvieron, de perdonarlo y que Dios lo bendiga, y eso le va a servir de escarmiento para no volver a faltarle al respeto a ninguna mujer”, comentó Carmen Salinas.

SIGUE EN PIE DE LUCHA

Stephanie Valenzuela aseguró que no tendría problemas en someterse a un examen toxicológico, luego que la vidente mexicana Mhoni, amiga de Eleazar Gómez, afirmara que la modelo ‘consume drogas y es alcohólica’.

“Si da para hacer una demanda a esta mujer que tan deliberadamente acusa a una persona de consumir drogas, creo que eso es difamación. No tengo ningún problema de hacerme un examen toxicológico si así me lo piden, no sé si él (Eleazar) lo aceptaría. Jamás he probado esas cosas de cocaína o así...”, dijo Tefi en el programa ‘Magaly TV: la firme’.

