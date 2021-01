Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo son una de las parejas más estables del espectáculo colombiano. Los actores se casaron en 2019 y desde ese momento han vivido una larga luna de miel y más cuando se declaró la cuarentena obligatoria a causa el covid-19.

Tras retomar sus actividades laborales, la recordada ‘Catalina Santana’ ha tenido que viajar junto a sus compañeros de trabajo y el equipo de producción de la telenovela “Café con aroma de mujer” a la locación y se han tenido que quedar ahí para evitar ponerse en riesgo por el virus.

Esto sin duda ha hecho que la actriz se mantenga alejada por muchas semanas de su esposo y en medio de una entrevista con la revista “Actual” de Colombia, relató que a pesar que están por mucho tiempo separados su relación está llena de amor, confianza, respeto y admiración, cuatro ingredientes imprescindibles que ambos mantienen desde hace más de 10 años.

LA EXITOSA RELACIÓN DE CARMEN VILLALOBOS Y SEBASTIÁN CAICEO A PESAR DE LA DISTANCIA

Ahora que Carmen Villalobos se encuentra lejos de su hogar grabando la nueva versión de Café, con aroma de mujer junto a William Levy y un gran elenco, Sebastián es el primero en apoyar a su esposa para que pueda seguir cumpliendo sus sueños profesionales.

“Amo cuando yo ya no puedo más y me dice: ‘Vamos, dale, estás en la última etapa, tú puedes, no te preocupes, tú no te preocupes de esto que yo me encargo de esto para que tú puedas hacer esto’, entonces de verdad encontrar a un hombre así es maravilloso. Es maravilloso tener un apoyo de tu pareja 100%”, reconocía Carmen en la entrevista.

Carmen Villalobos y sebastián Caicedo recurrieron a las redes sociales para anunciar que están más felices que nunca (Foto: Instagram / Carmen Villalobos)

A pesar de estar separados físicamente por motivos de trabajo, ambos se mantienen en constante comunicación gracias a las nuevas tecnologías, lo que les permite estar al día de todo lo que sucede en sus vidas, incluidos los proyectos que están emprendiendo juntos y que Sebastián se está encargando de poner en marcha mientras Carmen se enfoca en la actuación.

“Estamos montando empresas, estamos haciendo muchas cosas, y realmente la cabeza de esto es Sebastián. Yo soy la imagen de la empresa, de lo que vamos a hacer, pero Sebastián… Yo a Sebastián le digo: ‘A mí de números no me hables, a mí de proveedores no me hables’. Él es el que se encarga de absolutamente todo”, aseguró la actriz a la citada revista.

También aclaró que a pesar que ambos son actores, ellos no compiten en el ambito laboral y eso es una de las características más sobresalientes de su relación.

“Yo conozco muchas parejas del medio que todo el tiempo están compitiendo de alguna manera u otra por quién esto, quién es más famoso... Eso no existe aquí, si eso existiera en esta relación Sebastián estaría en otro momento y mira lo que está haciendo Sebastián, Sebastián en este momento está dándole a la cosa”, sentenció la actriz.

carmen villalobos