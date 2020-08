Carrusel fue una telenovela infantil mexicana que atrapó a toda una generación allá por los años 1989 y 1990. Y no era para menos, pues el hecho de narrar la vida cotidiana de un grupo de niños que estudiaban en la Escuela Mundial y la relación que tenían con la maestra Ximena, hizo que muchos menores de la época se identifiquen con los personajes; incluso, los padres de familia también se vieron reflejados.

En la novela se tocaron varios temas, dando realce a valores como el amor, la confianza y la amistad. Además, de exponer las diferencias entre las clases alta y baja de la sociedad, algo que se vio en la relación que había entre Cirilo, un niño negro pobre, con María Joaquina, una niña rica malcriada.

De seguro recuerdas cómo esta pequeña hermosa, pero egoísta, trataba mal a su compañero de color al considerarlo inferior. Y a pesar de lo pésimo que ella se comportaba, el menor siempre la disculpaba porque tenía un corazón noble.

Si bien, la elección de los actores fue una dura tarea para producción, la actriz Ludwika Paleta se animó a contar cómo obtuvo el papel de María Joaquina en “Carrusel”.

Ludwika Paleta y el elenco de "Carrusel", cuyo primer capítulo se emitió el 16 de enero de 1989 (Foto: Instagram de Ludwika Paleta)

AUDICIONÓ A ESCONDIDAS DE SUS PADRES

La carrera de Ludwika Paleta comenzó cuando tenía 11 años con “Carrusel”, telenovela infantil en la que interpretó a María Joaquina Villaseñor.

Para conseguir el papel contó que tuvo que audicionar a escondidas de sus padres y motivada por su hermana Dominika, le confesó en una entrevista a Jimena Longoria, según una publicación del Heraldo de México.

“Yo creo que mi hermana me veía que estaba medio loquita y un día me llevó al casting de ‘Carrusel’, me estuvo llevando como seis meses a escondidas de mis papás, mi hermana tenía 15″, manifestó.

Ludwika Paleta interpretando a María Joaquina junto a la maestra Ximena (Foto: Instagram de Ludwika Paleta)

SU PAPÁ SE NEGÓ

A pesar de que había sido seleccionada para integrar el elenco, su padre no se mostró muy contento y rechazó la oferta que le estaban proponiendo a su hija.

“Un día llamaron a la casa y dijeron ‘quién es el papá de esta niña porque necesitamos hablar con un adulto responsable, ya que la niña se quedó [en la telenovela] y tiene varios meses viniendo al casting’. Y mi papá dijo ‘no, la niña no va a hacer ninguna novela’”, contó.

Ante la insistencia de sus hijas, su padre Zbigniew Paleta terminó por aceptar que su pequeña participe en el proyecto infantil.

Ludwika Paleta publicó una foto junto a Pedro Javier Vivero cuando fueron de gira. "Nótese la pelea por los flotis", escribió en sus redes sociales (Foto: Instagram de Ludwika Paleta)

FAMA A SU CORTA EDAD

Ludwika Paleta reveló que a su corta edad jamás pensó que iba a llegar a ser tan famosa, algo que tampoco sus padres estaban preparados; por lo que aprendieron a asimilarlo.

“Eran los 90 nadie se imaginó [el éxito de “Carrusel”]. No existían las redes sociales, no existía el celular, la gente no se hacía famosa como ahora así de la nada. Era como muy raro que de repente salías a la calle y todo el mundo me empezaba a pedir autógrafos. Yo decía ‘¿qué es esto?’ porque estaba bien chiquita, tenía 9 o 10 años, mis papás no se lo esperaban”, explicó.

Asimismo, contó que otra de las cosas que le fue difícil asimilar a su corta edad era cuando publicaban artículos en la prensa hablando de ella. "Lo más complicado fue cuando en las revistas comenzaron a escribir cosas de mí y yo le decía a mi papá o a mi mamá, ‘pero ¿por qué escriben eso si no es cierto?'”.

MARÍA JOAQUINA EN “CARRUSEL”

Ludwika Paleta interpretó a María Joaquina, quien era una niña rica, hija del renombrado y prestigioso médico Miguel Villaseñor. Aunque es muy hermosa, también es sumamente egoísta, por lo que pasa por alto a sus compañeros, pero con el tiempo aprende a valorar las cosas importantes en la vida.

Una de las lecciones que la clase le da es aplicarle la ‘ley del hielo’ por los maltratos constantes a varios niños, pero en especial a Cirilo. Esta situación, la hace caer en depresión y entender que sus compañeros también tienen sentimientos.

En la trama, ella fue secuestrada, pero rescatada por sus amigos y un enamorado Cirilo.