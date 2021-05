Una gran historia de amor es la que han escrito el actor Miguel Varoni y la actriz Catherine Siachoque, quien formó parte de la telenovela “Sin senos no hay paraíso”. Ellos son considerados por sus miles de seguidores en todo el mundo como una pareja perfecta. Y esto no es para menos, pues, ambos llevan 25 años de relación y demuestran su afecto en las redes sociales con varias fotos que publican.

Esta historia inició en 1996 cuando ambos se conocieron durante las grabaciones de la telenovela colombiana “Las Juanas”. Desde ese entonces las mariposas invadieron sus corazones y poco después se unirían en lazos de amor y hasta la fecha han defendido su relación frente a cualquier obstáculo.

Cabe indicar que Catherine Siachoque ha participado en producciones como “Sin senos no hay paraíso” la cual fue transmitida por la cadena televisiva Caracol (Colombia). En la novela ella interpreta a doña Hilda, quien aconseja a su hija para que no abandone la escuela y que valore el esfuerzo que ha hecho siempre por ella.

Recientemente, Miguel Varoni, protagonista de series como “El señor de los cielos” o “Marido en alquiler” quiso celebrar sus 25 años de relación con la actriz posteando un mensaje en su Instagram acompañado de una fotografía de ambos, donde saca a relucir su lado más romántico para describir el momento que atraviesan los dos.

“25 años juntos y solo me queda pedirle a Dios que me regale otros 25 años. Te amo mi Catherine y le doy gracias a Dios de que me hayas elegido, ¡algo bueno hice en la vida para merecer tanto!”, publicó.

El actor reveló que su relación fue amor a primera vista y tras unos años de noviazgo lograron casarse en Bogotá (Colombia). Transcurría julio de 1999.

Los actores han reflejado gran madurez y respeto en su relación y que a pesar de los año siguen unidos y queriéndose como hace más de 20 años atrás.