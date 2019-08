Celso Piña, 'El rebelde del acordeón', falleció de un paro cardíaco | FOTOS 

El cantante mexicano Celso Pina, falleció este miércoles a los 66 años en el hospital San Vicente de Monterrey, donde ingreso víctima de un infarto del que no logró sobreponerse.

“El rebelde del acordeón”, como fue conocido en el mundo de la música, es considerado el pionero en la adopción de la cumbia colombiana para mezclarla con la música del norte de México.

Bety Piña, sobrina del cantante, confirmó el fallecimiento de Celso en una estación de radio local.

La siguiente en manifestarse fue Cecilia Piña Ortiz, hija del intérprete, quien a través de sus redes sociales envió un emotivo mensaje de despedida a su padre.

"Papá, te amo con todo mi corazón, fuiste y serás siempre el mejor del mundo, no tengo palabras para expresar, no sabes cuánta falta me vas a hacer", se lee en el texto compartido por medios locales, debido a que la joven tiene su cuenta privada.