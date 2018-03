¡'Chabelo' está más sano que muchos de nosotros! Desmienten que se encuentre delicado de salud

Las redes sociales son, qué duda cabe, una fábrica de rumores sobre celebridades. Son incontables las veces que famosos 'han muerto', terminado una relación, comenzado a grabar una nueva película o tener un hijo gracias a un tuit. Uno de los ejemplos más recientes que figuran esto a la perfección tiene como protagonista a Xavier López, 'Chabelo'.



Haciendo caso a algunos chismes, medios mexicanos dieron cuenta que 'Chabelo' estaría delicado de salud. Supuestamente, su médico de cabecera le pidió realizarse una serie de exámenes porque su presión estaba muy alta.



Los hinchas de 'Chabelo' no pudieron contener la ansiedad por conocer los pormenores del tema, encontrándose con una tajante respuesta de la oficina del exconductor de En familia.



Por medio de un comunicado, se conoció que ellos están sorprendidos por las informaciones sobre la salud de 'Chabelo'. "No le han pedido siquiera un análisis (clínicos), no sabemos de dónde sacaron eso", se puede leer en la misiva.



El 17 de febrero, 'Chabelo' cumplió 83 años. Su edad ha sido motivo de chistes y memes en las redes sociales, asociando al personaje con la inmortalidad.