Charles Levin, actor de Seinfeld y quien fue reportado como desaparecido, apareció muerto en Oregon junto a su perro

Después de estar una semana reportado como desaparecido, las autoridades de Oregon encontraron los restos del actor Charles Levin (70) junto a los de su perro de raza pug, Boo Bear cerca a su auto.

Charles Levin desapareció hace una semana y su hijo entabló la denuncia por desaparición. Según CNN, el actor estaba en proceso de mudanza. El último sábado, un vecino de la zona remota al noreste de Selma encontró el auto del actor que participó en Seinfeld en una vía casi intransitable cerca a la carretera.

Dentro del auto hallaron los restos de Boo Bear, el perro pug de Charles Levin. Cerca al vehículo, las autoridades hallaron el cuerpo de un hombre, que sería el actor de 70 años.

Charles Levin interpretó el rol de Mohel en la popular serie de Seinfeld. Además, tuvo participación en las series Night Court y Doogie Howser MD. Además, apareció en películas como The Golden Child, Annie Hall y This Is Spinal Tap.