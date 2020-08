El actor mexicano Carlos Villagrán, conocido como ‘Quico’, sorprendió luego de que en una entrevista para Radio Mitre se animara a contar detalles inéditos de su relación amorosa con la actriz Florinda Meza, quien interpretaba a su madre en la recordada serie “El Chavo del 8″.

“¿Tú tuviste una relación con Florinda Meza? Es así, es mentira. ¿Qué pasó en su momento?”, preguntó el entrevistador. Ante la consulta, el popular ‘Quico’ sostuvo que era la actriz que dio vida a ’Doña Florinda’ quien siempre lo buscaba.

“Eso ya pasó hace más de cuarenta años. Medio siglo. Más bien fue una cosa amigable que otra cosa. Te voy a decir algo que nadie me cree. Pero te lo voy a decir. A mí me dicen ‘Tú anduviste con Doña Florinda’, y yo dije ‘No, Florinda anduvo conmigo porque ella fue la que me buscó’. Es muy raro que te digan eso”, comentó el actor.

Asimismo, Villagrán señaló que Florinda también tuvo un romance con Enrique Segoviano, director de “El Chavo del 8” y tiempo después con Roberto Gómez Bolaños.

Por otro lado, el artista mexicano reveló que al término de su relación con Florinda Meza, él le pidió consejos a Roberto Gómez Bolaños, quien interpretaba al “Chavo”.

“Fue un corto tiempo. Anduvo también con Enrique Segoviano, el director del programa y con Chespirito, fue su esposa y lo respetamos como tal. Yo le pedí ayuda a Chespirito porque yo con esa relación ya no podía. No debería decirlo por caballero pero pasó así. Termino con ella y hace un escándalo tremendo. Le dije a Chespirito. Me dice mira ‘ahorita, vamos a grabar, mantente en tu posición’ y cuando me dijo eso Roberto sentí que el aire era más puro”, expresó.