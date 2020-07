Chiquis Rivera fue duramente criticada por sus consejos para enfrentar el Covid-19 | VIDEO

Tras revelar que ella y su esposo, Lorenzo Méndez, están infectados con el COVID-19, Chiquis Rivera protagonizó una polémica entre sus seguidores por las recomendaciones que dio para enfrentar el nuevo coronavirus.

Todo sucedió porque Rivera reveló que está tomando antibiótico para hacer frente a esta pandemia, pese a que es de público conocimiento que estos medicamentos no están recomendados para enfrentar un virus.

“Hola feliz lunes a todos. Gracias a Dios le estamos echando muchísimas ganas me la he pasado acostada pero hoy me desperté y dije voy a limpiar la cocina, me voy a mover un poco más. De hecho ahorita me voy a subir a la caminadora, dicen que esto es mental, el sudar ayuda muchísimo…”, fue otra de las frases desafortundas que tuvo.

“Mejor se hubiera cuidado para no agarrarlo”, “Ya que se calle la boca. Esta vie** de todo quiere atención y publicidad”, “Pura pantalla. Quieren atención de todas las maneras”, fueron algunos de los mensajes que se leen al pie de la publicación.

Luego Chiquis hizo otro video en sus historias de Instagram, para aclarar el asunto y señaló que cualquier recomendación que hizo fue de buena.

“Me están preguntando qué es lo que tomo, quiero tener mucho cuidado en no decir ciertas medicinas porque ya me estaban atacando pero yo solo (lo hice) por querer ayudar, en buena fe”, resaltó.